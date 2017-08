21. srpen: Kukleny čeká invaze aut

Hradec Králové - Zatímco někteří řidiči se již nemohou dočkat otevření nového úseku dálnice D11 do Hradce Králové, v hradecké části Kukleny na novinku v dopravě čekají s obavami.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Podle některých propočtů doprava na Pražské třídě zhoustne o stovky aut denně. „Lepší datum si pro otevření nemohli vybrat. V roce 1968 do Československa vtrhli Rusáci a my teď čekáme na velkou invazi aut z dálnice, “ postěžoval si asi padesátiletý muž z kuklenské Pražské třídy, která se od pondělí stane jednou z nejvytíženějších tras v krajském městě.

Obavy z nárůstu dopravy neskrývala ani paní Radka, která se před třemi měsíci přistěhovala do domu na Denisově náměstí. „Mám to přímo pod okny. Už teď jsou chvíle, kdy se tu pomalinku nedá přejít na druhou stranu silnice. A teď, až se otevře nedaleký sjezd, tak to bude asi peklo. Ale necháme se překvapit, nicméně obavy mám,“ uvedla žena, kterou nepotěšil ani policejní tiskový mluvčí Jan Čížkovský:

„V Kuklenách opravdu očekáváme nárůst dopravy. Otázkou také je, jak si s ní poradí kuklenská okružní křižovatka.“

Podle člena Komise místní samosprávy Kukleny a zároveň hradeckého zastupitele Aloise Havrdy se po otevření dálnice denně prožene po kuklenské Pražské třídě o 1000 až 1500 aut více. „Jakmile se otevře přivaděč, pro mnohé řidiče to bude nová příležitost, jak se dostat do centra města,“ řekl Alois Havrda, který však vidí „světlo na konci tunelu“ ve zvyklostech jednotlivých řidičů a jejich obavách z kuklenských kolon: „Pro některé bude lepší, když budou dál využívat sjezd u Opatovic a do Hradce se dostanou po Hradubické. Jiní zase zvolí cestu do centra od ČKD,“ míní zastupitel, který už deset let upozorňuje na to, že kuklenská Pražská třída je primárně koncipována jako obslužná komunikace pro potřeby obyvatel Kuklen.

VYHLÍŽENÁ JIŽNÍ SPOJKA

„Není to žádná výpadovka. Navíc již v roce 2010 tu Státní zdravotní ústav provedl měření, které poukázalo na nadlimitní výskyt karcinogenních látek. Město však na to nereflektuje,“ uvedl zastupitel, jenž by pro odlehčení městské dopravy doporučoval vystavět již dlouhá léta diskutovanou Jižní spojku, která má dopravu odvést z Kuklen až k výpadovce na Pardubice.

„Její význam bude spočívat nejen v odklonění tranzitní dopravy z centra města, ale spojka bude sloužit také jako obslužná komunikace pro rychle se rozvíjející území ve městě a jako alternativní trasa ze západní části města na Hradubickou silnici. Po dokončení vytvoří jižní spojka, severní tangenta a stávající silnice I/11 v úseku od Kuklen (křižovatka Bláhovka) po okružní křižovatku u ČKD v Plotištích vnější třetí městský okruh Hradce Králové,“ uvedl na začátku roku náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Podle Aloise Havrdy je však tato vize jen hudbou daleké budoucnosti: „Pokud se nic nezvrtne a půjde vše podle plánu, tak se o jižní spojce, o které se mluví už dobrých pětadvacet let, uvažuje až po roce 2028.“

KILOMETROVÉ KOLONY?

Do té doby si asi budou muset lidé v Kuklenách zvyknout na vysoký nárůst automobilů. A to i těch, které tu budou postávat v nekonečných kolonách. „Vůbec si to neumím představit. Když si vezmu, že se otevře dálnice a její doprava se připojí k té, co už tady máme, tak to bude peklo,“ postěžoval si další z obyvatel Kuklen – František a upozornil na dominový efekt spojující výjezd ze zdejší Zelené ulice a také z ulice Za Škodovkou, které se v dopravní špičce stávají k Pražské třídě dopravním špuntem. „Docela živě si umím představit, že ve špičce budou Kukleny ucpané od železničního podjezdu až po Denisovo náměstí, tedy asi dva a půl kilometru,“ dodal František.

ČEKÁNÍ NA D35

Po otevření dalšího úseku dálnice D11 si neoddychne ani další část Hradce Králové – Pražské Předměstí a silniční okruh u fakultní nemocnice. „Dopravu na Hradubické otevření dálnice příliš neovlivní. Lidé z Pardubic po ní budou dále jezdit a neoddychne si ani kamionová doprava. Tato silnice totiž primárně slouží tranzitní dopravě na Ostravu a Brno. Dálnici D11 budou spíše využívat dopravci směřující na Náchod a Jičín,“ uvedl policejní mluvčí Jan Čížkovský, který stejně jako dopravní experti očekává, že zklidnění dopravy v okolí fakultní nemocnice přijde s dostavbou D35, která od Opatovic odkloní velkou část kamionové dopravy na Časy a Holice.

„Ale nechci předbíhat. Teprve čas ukáže, jak moc dostavba dálnice D11 ovlivní dopravu v centru Hradce Králové,“ dodal policejní mluvčí k dva a půl kilometru dlouhému úseku, který silničáři stavěli od roku 2014 a daňové poplatníky vyšel na 882 milionů korun bez DPH.