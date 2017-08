ANO musí najít nového lídra

Hradec Králové - O primátorské křeslo budou v Hradci za rok bojovat známá jména i nováčci. Fink chce svůj post obhájit.

Horká předvolební kampaň, která se právě rozbíhá uchazečům o místo v poslaneckých lavicích, bude za rok začínat kandidátům na post hradeckého primátora.

Kdyby chuť voličů v komunálních volbách kopírovala letošní preference, byl by v Hradci žhavým kandidátem na tento post lídr hradecké kandidátky hnutí ANO.

Tím byl v roce 2014 Václav Víška, který však před několika dny hradecké zastupitelstvo opustil, odstěhoval se z Hradce. Kdo ho nahradí, zatím není jasné. Ve hře je však hned několik jmen.

Dvojkou na kandidátce do minulých komunálních voleb byla Eva Matyášová, která však podle svých slov o své možné nové roli zatím nepřemýšlela.

Z průzkumu, který naše redakce udělala mezi místními stranami, se ukazuje, že do vedení Hradce za rok zamíří zcela nové tváře i staří matadoři.

Stávající primátor Zdeněk Fink (HDK) by rád svůj post obhájil. A na křeslo ve vedení města pomýšlí znovu i náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09). Zato zástupci hnutí ANO svého lídra budou ještě hledat.

Dvojka na minulé kandidátce Monika Štayrová se do čela nehrne. „Pokud to po mě bude hnutí chtít, pokud to bude potřeba, tak bych se lídrem stala. Mám však dost zajímavé zaměstnání, tak opravdu nevím. Zatím jsem o tom neuvažovala,“ řekla Deníku. Podobně se k situaci staví i další ze současných zastupitelů Pavel Marek. „Nepřemýšlel jsem o tom a ani jsem nebyl nikým osloven,“ uvedl.

Politické strany a uskupení, které se budou snažit ovládnout hradeckou radnici, budou své lídry vybírat nejdříve zkraje příštího roku. O složení kandidátek však už leckde začínají jednat už teď.

Hradecká ODS volí podle jejího dosavadního lídra Martina Soukupa strategii „mládí vpřed“. Do zastupitelstva by chtěla dostat mladé a energické lidí. Sám Soukup už v čele kandidátky být nechce. „Doba se posunula, máme mnoho mladých a nadějných členů. Kandidovat chci, to už jsem oznámil, ale lídrem nebudu. Po dvanácti letech v aktivní politice je to na hranici zdravého rozumu. Na předních pozicích to chce energické lidi,“ uvedl.

Zatím však není vyloučeno, že by se na špici kandidátky ODS mohlo dostat jiné známé jméno.

Exprimátor Oldřich Vlasák možnost zkusit znovu zaútočit na primátorské křeslo však nevyloučil. „Potřeba jsou i zkušení politici, kteří již v zastupitelstvu seděli,“ poznamenal s tím, že je podle něho třeba, aby byly síly vyvážené.

„Mezi mladými zajímavými osobnostmi, které by mohly kandidovat, mohu zmínit třeba Michala Moravce a současného krajského radního Václava Řehoře. Máme několik aktivních mladších lidí,“ uzavřel.

Kdo bude adeptem na primátora z ČSSD také ukáže až čas, jisté však je, že lídr minulých voleb – současný náměstek primátora Milan Jaroš – zájem má.

„Chci být lídrem, ale uvidíme po vnitrostranických volbách. Záleží na názorech mých kolegů – zda jsou s mojí prací spokojeni, nebo zda jsem podle nich něco pokazil. Jako lídr pochopitelně musím počítat i s tím, že bych byl primátorem,“ podotkl Jaroš.

U komunistů bude o tahounovi kandidátky jasno po 20. lednu příštího roku. Lubomír Štěpán, který byl jedničkou ve volbách minulých, chce v čele zůstat. „Předpokládám, že budu kandidovat do zastupitelstva. Stát se však může cokoli. Zájem bych měl, nejsem teď však schopen říct žádné další podrobnosti,“ uvedl.

Na komunální volby se již připravuje i další uskupení, které má dva zástupce na hradecké radnici. Jedničkou Koalice za Hradec byla současná náměstkyně primátora Aneta Maclová.

„Uvidíme, jak dopadnou letošní volby do Poslanecké sněmovny, nicméně předpokládám, že v komunálních volbách budeme kandidovat. „Naše uskupení Kolice pro Hradec se do těchto voleb již připravuje,“ nechala se slyšet Maclová.