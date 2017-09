ANO pod palbou svého „exlídra“

Hradec Králové - Bývalý lídr hnutí ANO v Hradci Václav Víška tvrdí, že hnutí není ve městě konstruktivní opozicí a že se staví ke všemu negativně.

Václav Víška.Foto: Deník/ Michal Fanta

Někteří o něm dříve mluvili jako o příštím primátorovi Hradce Králové. Nyní je však všechno jinak. Václav Víška, který vedl hnutí ANO do minulých komunálních voleb v krajském městě, z hnutí i ze zastupitelstva odešel. Teď začal hovořit o tom, že za odchodem není jen fakt, že se z Hradce odstěhoval do Kladna, ale i rozpory, které v zastupitelském klubu panovaly.

Jedním z problémů byl podle Víšky nekonstruktivní přístup opozičního ANO v Hradci a problémy měl i s lidmi z krajské organizace.

„Komunální politika mě bavila, ale mimo ni jsem opravdu spokojený. Hradecké ANO hází do všeho vidle, i do toho, co je dobré,“ uvedl. Na mysli prý má třeba rekonstrukci hradeckého fotbalového stadionu.

Víška prý nepláče nad rozlitým mlékem, ale jen hovoří o tom, co mu vadilo. Navíc se prý do politiky znovu nehrne a rozhodně nechce kandidovat za jiné politické uskupení.

„Na začátku jsme se například domluvili, že se nebudeme zdržovat hlasování, ale pak to bylo jinak. Navíc se klub proti všemu stavěl. Chtěl jsem, abychom my v ANO hlasovali stejně, abychom byli jednotná skupina, protože takhle to bývá. Nakonec jsem však už často hlasoval jinak než ostatní, když mi to tak přišlo správné,“ poznamenal. Ostatní členové ANO v hradeckém zastupitelstvu s jeho slovy nesouhlasí.

Podle nich Víška dodatečně hledá důvody, proč odešel. „U všeho byl. Nesouhlasím s tím, že bychom si říkali, že se nebudeme zdržovat hlasování. Když jsme tak učinili, byla to forma protestu, protože jsme nesouhlasili s tím, jak se daná věc řeší. Konkrétně šlo třeba o haly CTP. Vždy jsme postupovali po dohodě, byli jsme konstruktivní i ve věci fotbalového klubu, rozhodně není pravda, že jen nesouhlasíme. Jednáme i s dalšími kluby,“ uvedla zastupitelka za ANO Monika Štayrová.

Ani předsedkyně oblastní organizace a zastupitelka Eva Matyášová s vyjádřením svého bývalého stranického kolegy nesouhlasí. „Pracovali jsme společně. Nesouhlasím s tím, ale nechci si to vyříkávat přes média,“ uvedla.

Václav Víška zmínil, že problémy měl i s některými lidmi z vedení krajské organizace, rozvádět to však nechtěl. Předseda krajského ANO Pavel Plzák uvedl, že problémy s Víškou neměl. „Nevím o ničem. Musím říct, že po komunálních volbách jsme spolu už v podstatě nekomunikovali, nic jsme neřešili,“ sdělil s tím, že o problémech v zastupitelském klubu nevěděl.

Víška taky uvedl, že mu bylo vyčítáno, že se hradecké ANO dostalo do opozice, v komunálních volbách získalo jen šest křesel. „Dostal jsem výraznou důtku za to, že jsme v opozici, a najednou bylo nemožné cokoli prosadit,“ uvedl. Podle Moniky Štayrové to však není pravda. „Nikdo mu nic nevyčítal. Šli jsme do komunálních voleb poprvé. Vnímali jsme to jako šanci se něco naučit. Nijak se to nerozmazávalo,“ dodala.

Situaci v zastupitelském klubu sleduje i vedení hradecké radnice. Primátor Zdeněk Fink (HDK) uvedl, že není úkolem opozice, aby byla konstruktivní. „Je jasné, že po volbách mohli být někteří zhrzení a zklamaní, že neobsadili posty na radnici. Člověk se pak nemůže divit,“ řekl.

Podle náměstka primátora Jindřicha Vedlicha (TOP 09) byla během přítomnosti Václava Víšky dohoda s hnutím ANO snazší. „Teď je patrné, že přitvrdili. Blíží se komunální volby a je to pochopitelné. Podle mého názoru hnutí ANO v Hradci chybí osobnost, jakou je například primátor Pardubic Martin Charvát. Lidsky však nemám s lidmi z hradeckého ANO problém vycházet,“ dodal náměstek.