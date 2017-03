Astronomie: Z Večernice Jitřenkou

Hradec Králové - Planeta Venuše, kterou jsme ještě ve druhé polovině března pozorovali na večerní obloze vedle oranžového Marsu, se právě nachází mezi Zemí a Sluncem a vidět ji nemůžeme.

Ilustrační foto.Foto: ARCHIV HD

Její pohyb je ale tak rychlý, že už od poloviny dubna se znovu začne na obloze objevovat. Ale místo večer ji uvidíme ráno, a to na východě. A do konce dubna stihne dosáhnout své nejvyšší jasnosti, takže z Večernice se během několika týdnů stane parádní Jitřenkou. Mars, který Venuše tak rychle na obloze opustila, ovšem nezůstane sám. V dubnu je po celou noc vidět Jupiter a ve druhé polovině noci, ještě dávno před Jitřenkou, se na jihovýchodě objevuje Saturn. Měsíc, aby nezůstal pozadu, zakryje 28. dubna večer jasnou hvězdu Aldebaran ze souhvězdí Býka. Bude-li bezmračná obloha, užijí si tento úkaz i návštěvníci Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Obraz z robotického dalekohledu bude přenášen přímo do projekčního sálu. Pozorovat se bude také v kupoli a na terase hvězdárny.

Dubnové podvečerní programy v digitálním planetáriu nabízejí pořad Křehká planeta a při sobotních večerních programech je možné zhlédnout celooblohovou show Příběh života. Především dětem je určeno sobotní odpolední představení Ptačí ostrov. Populární přednášky na hvězdárně se v dubnu zaměří na divokou, pestrou a hvězdnou Namibii v podání astrofotografa a cestovatele Petra Horálka, na sluneční hodiny, ale také na železniční dopravu. Detaily o pořadech v planetáriu a pozorování na hvězdárně, včetně odkazu na rezervaci vstupenek, najdete na webu www.astrohk.cz.

Jan Veselý, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové