Au! Parkování v Auparku zabolí

Hradec Králové - Zklamání, rozčarování a naštvanost. Takové pocity kolují v žilách lidí bydlících v okolí hradeckého Auparku. Důvodem je městem odtajněný ceník parkovného v obchodním centru pro rezidenty. To činí 490 korun za měsíc.

Otevření obchodního centra Aupark v Hradci Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Jen pro srovnání, v dalších parkovacích domech ve městě mají rezidenti mnohem menší měsíční poplatky. Katchnerka vychází na 200 a RegioCentrum na 300 korun.

„Jsme zklamaní, spoustu let čekáme, kdy se vyřeší nedostatek parkovacích míst kolem hlavního nádraží, neprotestovali jsme proti výstavbě Auparku, protože nám slibovali, že to vyřeší právě přilehlý parkovací dům, a teď tohle – nejen že rok od otevření Auparku je v přilehlých ulicích ještě větší boj o místa než dřív, ale když už jsme se konečně dočkali doby, že nám nabídli parkovací karty, tak nastavili cenu, která je dvakrát vyšší, než v Katchnerce. To ať si ji radši nechají,“ netajil rozčarování asi padesátiletý muž bydlící v ulici U Koruny. Navíc 490 korun nemusí být cena konečná. Alespoň ne podle náměstka primátora Jindřicha Vedlicha: „Pokud bude malý zájem, cenu budeme muset zvýšit nebo dohodu o rezervaci parkovacích míst majitelem Auparku zrušíme.“

„Opravdu to pan náměstek Vedlich řekl? Nemělo by město v takovém případě vyjednat snížení ceny? Ale asi chce město poloprázdný parkovací dům, místo toho, aby byl plný,“ dodal naštvaně muž.

Karta versus karta

Ještě na začátku roku přitom město při jednání s Auparkem tvrdilo, že chce za místa, která mají kompenzovat ztracené parkoviště spojené s výstavbou nákupního centra, „vyhandlovat“ podobnou cenu, jaká je nastavena v parkovacím domě Katchnerka. Nestalo se a tak je dodnes pro spoustu lidí výhodnější parkovat v okolních ulicích s kartou ISP za oknem. Ta vyjde na 1200 korun na rok. Ale ani ulice v okolí Auparku nejsou nafukovací a místní mají často velké problémy zde zaparkovat. „Štve nás, že máme zaplacené karty ISP, ale když ve všední den odjedeme tak znovu se dá zaparkovat až večer, chtěli jsme to vyřešit tím že přejdeme do parkovacího domu, ale za tuhle cenu tedy ne,“ uvedla paní Jana z ulice Všehrdova. Město si však nastavených 490 korun brání.

„Majitelem parkovacího domu v Auparku je společnost HB Reavis, která dům provozuje zcela jiným způsobem, než jaký je u parkovacího domu Katschnerka,“ uvedl tiskový mluvčí města Petr Vinklář s tím, že cenu místa v Katschnerce je třeba brát v kontextu celého režimu parkování ve městě. „Cena za parkování v Auparku vychází z provozních nákladů na údržbu a energie na uvedených 200 míst při obsazenosti tří čtvrtin této kapacity. To znamená, že pokud se neobsadí všech 200 míst, je tu ještě rezerva. Město je navíc připravené i částečně dotovat uvedená místa, pokud zájem o ně bude ještě o něco nižší,“ dodal mluvčí města.

Podle města není ani ekonomicky udržitelné a spravedlivé přispívat na parkování pouze několika desítkám obyvatel z okolí. „Navíc našim prioritním cílem rozhodně není, aby město v Auparku zajišťovalo výhodnější parkování pro firmy v okolí a jejich služební auta,“ vidí další aspekty ceny mluvčí. Podle něj má navíc na cenu v Auparku město od lidí i opačné reakce, kdy 490 korun někteří vítají jako cenu adekvátní.

Ceny pro rezidenty v parkovacích domech

Katchnerka

2400 za rok, 200 měsíc



RegioCentrum

3600 za rok, 200 měsíc



Aupark

5880 za rok, 490 měsíc



Kollárova (nenabízí rezidenty):

5880 za rok, 490 měsíc