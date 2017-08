Aupark do konce prázdnin schová nevzhlednou vzduchotechniku

Hradec Králové - Ještě než se otevřel, už budil Aupark nevoli některých lidí. Vadila jim příliš vyzývavá vzduchotechnika tyčící se jako plechový had nad jeho střechou.

Z dálky viditelná vzduchotechnika na střeše Auparku.Foto: Deník/ Barbora Zemanová

Společnost HB Reavis, která stojí za výstavbou obchodního centra teď pracuje na tom, aby tato nechtěná podívaná zmizela.

„V těchto dnech jsme započali práce na zakrytí vzduchotechnických jednotek na budově Auparku,“ uvedl mluvčí developera Jakub Verner.

Aby se zakrytí stalo nedílnou součástí celé budovy a co nejvíce s ní vizuálně splynulo, byl podle Jakuba Vernera zvolen materiál, kterým je obložena budova parkovacího domu. A kdy vzduchotechnika zmizí lidem z očí? „Práce by měly být ukončeny do začátku školního roku,“ informoval mluvčí developera Jakub Verner.