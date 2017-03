Aupark rozdal karty. Město váhá

Hradec Králové - Do konce dubna by mělo být jasné, kdo dostane parkovací karty do Auparku.

Otevření obchodního centra Aupark v Hradci Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Čtyři sta parkovacích karet pro obyvatele Hradce. Tolik jich vložila do šuplíku města developerská společnost HB Reavis, které obchodní centrum Aupark patří. Polovina z nich má být rozdána řidičům z nejbližšího okolí.

Kdy to však bude, zatím nikdo neví. Podle města by se podmínky měly vyjasnit do konce dubna. „V tuto chvíli čekáme na vyjádření města a jejich návrh distribuce parkovacích karet a samotné správy," uvedl marketingový manažer developera Jakub Verner s dodatkem, že obě tyto činnosti by si město převzalo pod svá křídla.

Komu a za co?

„Z naší strany jsme dle předchozích dohod připraveni městu poskytnout 400 karet. Poměr mezi parkovacími kartami a kartami pro režim nočního parkování se nyní upřesňuje," uvedl Jakub Verner. Dohodu s Auparkem potvrdil i náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich. Podle něj by se do konce března mělo rozhodnout, jakým způsobem a komu se karty vydají. „V tuto chvíli příslušné odbory města řeší, komu budou karty vydány a za jakých finančních podmínek," uvedl Jindřich Vedlich s dodatkem, že město chce upřednostnit hlavně lidi, kteří jsou v docházkové vzdálenosti Auparku. Cena karty by se podle něj mohla pohybovat v mantinelech již ve městě využívaných parkhausů. Například cena ročního parkování v parkovacím domě Katschnerka je pro rezidenta stanovena na 2400 korun.

Čtyři hodiny zdarma

„Kromě karet jsme v minulosti došli k dohodě, že víkendy a svátky budou pro všechna stání zdarma," uvedl náměstek.

Zdarma budou i první čtyři hodiny parkování v týdnu, původně byly navrhovány bezplatně tři hodiny Po překročení této doby bude stání zpoplatněno 30 korunami za hodinu.

V Auparku by mohli v budoucnu parkovat i obchodníci z nedaleké Gočárovy třídy, kde radnice našla nájemce do čtyř prázdných nebytových prostor, které se městu nedařilo dlouhodobě pronajmout. I proto v lednu snížila ceny pronájmu z 1500 korun za metr čtvereční na rok na minimálně 600 korun.