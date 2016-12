Až do dna. Svátky lákají ke skleničce. Problém je prý Silvestr

Nechanice - Období svátků vybízí k pití alkoholu. Pro závislé je kritický hlavně Silvestr.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vánoce a Silvestr. Období, které je spojeno také s užíváním alkoholu. Konkrétně poslední den v roce bývá přitom nejhorší - podle vedoucí lékařky léčebny v Nechanicích Jely Hrnčiarové je Silvestr pijáckým svátkem. „Proto na něj ze zásady nedáváme propustky. Lidé jsou tento den v souvislosti s požíváním alkoholu pod tlakem," prozradila lékařka.

Léčebna v Nechanicích na začátku prosince oslavila dvacet let své existence. Momentálně je tu plno a lidé čekají v pořadníku. Někteří z pacientů se však dostanou na Vánoce domů. Podle Hrnčiarové u většiny ze zkušenosti recidiva nehrozí. Jde totiž o to, jakým způsobem svátky stráví. „Mělo by to být období klidu, čas, který strávíme s rodinou," poznamenává.

Přesto je období konce roku pro některé lidi kritické. Ti, kteří mají existenční problémy nebo jsou opuštění, totiž po lahvi alkoholu sahají snáze. „Svoje problémy pak často řeší právě pitím," podotýká lékařka. Problémy s nadměrným pitím také v čase Vánoc a Silvestra častěji vyplouvají na povrch.

Pro ty, kteří své problémy s alkoholem už řeší, je důležitá také pomoc rodiny. Alkohol by se v takové domácnosti neměl vůbec vyskytovat - platit by měla takzvaná suchá domácnost.

Nechanickou léčebnou projde ročně průměrně 280 pacientů, většinou mužů.

Přibližně 60 procent z pacientů se v Nechanicích léčí se závislostí na alkoholu, zbylých 30 až 35 procent se závislostí na nelegálních drogách, 5 až 10 procent se závislostí na lécích a s patologickým hráčstvím. „V Nechanicích se léčí lidé z celé republiky. Královéhradecký kraj pak nijak nevybočuje z průměru co se počtu závislých týká," prozrazuje vedoucí nechanické léčebny Jela Hrnčiarová. Léčebna má 56 lůžek, z toho šest lůžek na příjmovém detoxifikačním oddělení a 50 lůžek na dvou odděleních komunitní léčby.

Česká republika je tradičně na vrcholech žebříčků v spotřebě alkoholu. Konzumaci alkoholu s vysokým rizikem závislosti nebo již závislostí na alkoholu představuje 5 - 8 procent české populace, tedy 450 až 700 tis. dospělých osob.

Alarmující je tolerance k pití nedospělých mladých lidí - alkohol ochutnalo téměř 78 procent dětí mladších 15 let, nejčastěji z rukou rodičů. „Přibývá mladých alkoholiků. Děti totiž s pitím začínají velmi brzy, a s tím roste riziko závislosti," podotýká lékařka.

Léčebna sleduje efektivitu svého léčebného programu. „Po půl roce od propuštění z léčby abstinuje bez přerušení 61 procent pacientů, po roce 53 procent pacientů a po dvou letech 53 procent pacientů. Celosvětově se od ústavní léčby závislostí očekává, že průměrně jedna třetina pacientů bude abstinovat, třetina bude střídavě abstinovat a recidivovat a poslední třetina nebude abstinovat vůbec. Z toho pohledu je efektivita terapeutického programu naší léčebny vysoce nadstandardní," říká Jela Hrnčiarová.

Z ekonomického hlediska se střednědobá ústavní léčba závislostí vyplácí i při dočasné abstinenci - několik měsíců střednědobé léčby závislosti stojí zdravotní pojišťovny méně finančních nákladů, než několikadenní léčba tělesných důsledků neléčené závislosti na akutním lůžku intenzivní péče, nebo dlouhodobá léčba závažných tělesných důsledků závislostí.