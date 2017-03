Babiš dostával dotazy na tělo

Hradec Králové - „Evropa je ve velké krizi a je v situaci, kdy ani sama neví, co se stane," řekl ve čtvrtek studentům UHK ministr financí Andrej Babiš (ANO), který předstoupil před zaplněnou aulu s přednáškou o zahraniční politice.

Babiš v Hradci KrálovéFoto: Deník

Došlo i na otázky, z nichž část směřovala na ministrovo podnikání. „Dluhopisy? To je Kalouskův průšvih, on to podělal," opáčil Andrej Babiš a podobně reagoval i na dotaz, zda využil díru v zákoně, aby nemusel platit daně. Otázka „Existuje něco, co by vás přimělo, abyste z politiky odešel?" rozesmála auditorium i ministra. „Odejdu, až budu mít pocit, že po mně všichni plivou. Zatím to dělají jen někteří," řekl.

VÍCE K TÉMATU: Babiš přeplněnou aulu zaujal