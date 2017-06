Basketbal omezí hradeckou dopravu

Hradec Králové - Řidiči musí přečkat dopravní komplikace v centru města.

Přípravné utkání basketbalistek v Hradci Králové: Česká republika - Chrovatsko.Foto: Deník/ Michal Fanta

Místo aut basketbalová hřiště, pódium a natěšení fanoušci. Tak to v příštích dnech (16. až 20. června) bude vypadat u hradeckého zimního stadionu, který ve svých útrobách bude hostit basketbalové mistrovství Evropy žen. O parkování v blízkosti šampionátu však návštěvníci nepřijdou. Jen budou muset udělat pár kroků navíc. „S hradeckou univerzitou jsme se dohodli na zápůjčce parkoviště u jejího kampusu," uvedl za pořadatele šampionátu Pavel Stara. Pro potřeby návštěvníků bude na parkovišti vyblokováno 300 míst. Podle mluvčí univerzity Zuzany Boučkové to chod fakult nijak neomezí. „Je zkouškové období, a tak není parkoviště zcela využíváno," uvedla mluvčí.

Po dobu konání mistrovství však budou na řidiče v okolí stadionu čekat dopravní omezení. A to již od čtvrteční čtvrté hodiny ranní. „Omezení se bude týkat vnitřního okruhu, kdy bude zaveden jednosměrný provoz ve směru od křižovatky ulic Mostecká a ČSA po křižovatku Komenského ulice s ulicí I. Herrmanna. Zde bude svedena doprava do pruhu přiléhajícího k Regio-centru. jízdní pruh u stadionu zůstane volný pro jízdu turistického vláčku, organizátorů a bezpečnostních složek," uvedl mluvčí města Petr Vinklář.

Hru pod bezednými koši otevře Ferenc Liszt a Olga Lounová

Ještě předtím než se proti sobě v pátek na rozskoku postaví reprezentace Běloruska a Itálie (12:30), které načnou hradeckou část Mistrovství Evropy v basketbale žen, čeká na všechny milovníky hry pod bezednými koši úvodní ceremoniál.

Víla a klavír

Místem, kde Hradec Králové přivítá evropskou basketbalovou smetánku, se ve čtvrtek večer stane prostranství před zimním stadionem. Slavnostní zahájení začne v 19 hodin, hlavní část programu je naplánována od 21 hodin. „Slavnostní zahájení začne oficiální hymnou šampionátu Time to shine v podání Olgy Lounové. Také se tu oficiálně představí maskot šampionátu – víla Shiny," informoval jeden z hlavních pořadatelů a koordinátor slavnostního zahájení Pavel Stara s dodatkem, že zahájení bude unikátní, protože jej bude provázet živá muzika, kterou na klavíru světoznámé hradecké společnosti Petrof zahraje devatenáctiletý hradecký rodák a vítěz řady národních a mezinárodních soutěží Matyáš Novák.

„Matyáš Novák bude také doprovázet vrchol ceremoniálu, tedy pětiminutový videomapping promítaný na budovy bývalého hradeckého pivovaru," uvedl Pavel Stara a doplnil, že podkresem videomappingu bude Transcendentální etuda č. 10 „Appassionata" Ference Liszta.

Jaký však bude motiv samotné projekce, Pavel Stara odmítl říci. „Nechte se překvapit. Jediné, co mohu prozradit, je to, že to budou grafické efekty. Na druhou stranu nechceme, aby měl člověk z naší projekce dojem, že se jedná o velké letní kino," dodal.

Turecké intermezzo

Ještě před zahájením mistrovství se vedla dlouhá jednání s basketbalovou unií (FIBA) o „oficiálním" nástroji. Tím měl být klavír od firmy Petrof, který měl orámovat každé klání hymnou soupeřících týmů. „Hymny bude nakonec klavír hrát pouze v pražské O2 Areně. Tento krok však musely odsouhlasit všechny týmy. Potíž však nastala u turecké reprezentace, která podle svého ministerstva sportu musí vždy vyslechnout oficiální verzi. Naštěstí se nám podařilo vyjednat výjimku," uvedl Pavel Stara.

Klavírní doprovod

O klavír však milovníci sportu nepřijdou ani v Hradci Králové. Mezi čtvrtinami zápasů bude fungovat jako jukebox, který bude „obsluhovat" maskotka šampionátu víla Shiny. „Naši klavíristi jsou připraveni hrát jakýkoliv motiv a styl. Od jazzu až po rock," uvedla nedávno jednatelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová. Při zápasech pak bude hudební doprovod na klasickém dýdžejovi. „Chceme, aby byl klavír jen krásným, specifickým a zajímavým doplňkem zápasů. Co se týče kousků, jako je We will rock you, tak ty necháme na klasickém DJ. Nechceme, aby se z prestižních klavíristů stal revival a z celého představení cirkus," dodal Pavel Stara.