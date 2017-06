Benešovka se dočkala drobných oprav. Kvůli bezpečnosti

Hradec Králové - Hororová třída. Tak by se podle místních obyvatel dala překřtít třída E. Beneše, která měla být ještě za minulého režimu chloubou města. Dnes však její stav místy připomíná spíš záběry z Černobylu.

Benešova třída v Hradci Králové.Foto: Deník

Rozpadlé chodníky a schodiště, poškozená zábradlí, poškozené lávky. Podle některých lidí dokonce nebezpečné.

Město s opravami začalo, nového kabátu se dočkala prostřední část. Na další velké opravy však peníze zatím nejsou. Investovat do oprav toho nejhoršího však Hradec musí.

Benešova třída je komunikační osou Moravského Předměstí. Kdysi měla být chloubou Hradce.

„V současnosti se provádějí opravy vybraných míst na Benešově třídě, opravy a údržby schodišť, podest nebo ramp. A to z důvodu zachování funkčnosti Benešovky a bezpečného pohybu lidí. Plán těchto oprav byl zpracovaný s ohledem na budoucí podobu této lokality, aby se zbytečně neutrácely peníze za něco, co se za pár let bude třeba i bourat.," uvedl mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Obyvatelé této části města a lidé, kteří tu podnikají, se musí připravit na jistá omezení. „Technické služby s projektanty a dodavateli se snaží vše plánovat tak, aby byly komplikace minimální," dodal Vinklář.

Názory Hradečáků:

Markéta Hloušková Kopecká:

„Všude je rozpadající se rezaté cosi, pod nohama drolící se beton, cesty nevedou nikam – najednou jsou uzavřené. Je to ostuda nejen Benešovy třídy, ale celého Salonu republiky."



Jana Fidrová:

„Peníze se neměly investovat do vodotrysků, ale do všech ochozů, aby byly bezpečné. Je to tam opravdu hrozné, jestli náhodou nečekají, až se tam někomu něco stane."

Tento týden technické služby přebraly opravené schodiště u restaurace Kozlovka, rampa u prodejny by měla být zpřístupněná do konce června.

Na konci května zastupitelé uvolnili deset milionů na další opravy, v tuto chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele.

Opravovat se bude lávka za restaurací Kozlovka, další schodiště a lávky na obou stranách Benešovy třídy nedaleko křižovatky u polikliniky, a ochozy a zastřešení v části blíže k poliklinice. Práce by měly začít během prázdnin a skončit do konce letošního roku.

Zastupitelé v dubnu schválili vytvoření účelové rezervy na pokračování revitalizace Benešovy třídy a z loňského hospodaření města do tohoto „fondu" vložili 50 milionů korun. Jinak řečeno – na opravy budou k nelibosti mnoha místních šetřit. Uvedená suma by se takto blokovala pravidelně každý rok, a pokud na to bude, tak by mohla být i vyšší. Celkem se rozpočet na kompletní opravu této části Hradce odhaduje na zhruba 900 milionů. „Město tak spoří na další větší etapu v řádu stamilionů, mezitím připravuje vše pro zahájení územního a stavebního řízení a jedná s majiteli domů, od kterých potřebuje souhlas s projektem," dodal Vinklář.