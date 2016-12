Betlémské světlo dorazí do Hradce již v sobotu

Hradec Králové - Již tuto sobotu budou skauti rozvážet Betlémské světlo do regionů.

SKAUTI se každoročně z betlémského světla radují.Foto: archiv Deníku

Do Hradce Králové přijede světlo vlakem ve 13.22 hodin, skauti ho potom roznesou například do kostela Božského Srdce Páně, na Velké náměstí do katedrály sv. Ducha či do kostela Nanebevzetí Panny Marie. K dostání však bude i na dalších místech.

Jeden ze symbolů Vánoc přivezli členové Junáku už minulou sobotu do Brna z Vídně, kde jim světlo předali rakouští skauti za přítomnosti významných církevních osobností. Tuto sobotu pak už tradičně Betlémské světlo zamíří vlaky Českých drah do českých a moravských měst.