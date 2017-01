Běžkaři mohou vyrazit do hradeckých lesů. Cestu jim upravil Železný lyžař

Hradec Králové - Rčení o „zlatých českých ručičkách" našlo uplatnění i v hradeckých lesích. Správce, společnosti Městské lesy nechtěl zbytečně vyhazovat peníze za drahou techniku, která za rolbou tvoří běžkařské tratě, a vystačil si s vlastní technikou a několika kusy železa.

"Železný lyžař" v hradeckých lesích.Foto: Deník/ Petr Vaňous

Hodně muziky za málo peněz

Kdo v pátek navštívil lesy v okolí Hradce Králové, mohl narazit na traktor, který za sebou táhne zvláštní „udělátko". Za volantem stroje byl Martin Pucák, který již od rána připravoval pro milovníky běžek nové tratě. A svého pomocníka si nemohl vynachválit. „Říkám tomu Železný lyžař. Za jeho zrodem stojí ředitel městských lesů Milan Zerzán. A byl to dobrý tah. Vždyť na co tady kupovat drahou techniku, která se využije jen jednou za pár let," řekl Deníku Martin Pucák, který naposledy s Železným lyžařem brázdil hradecké lesy před pěti lety. „Normálně by to stálo hromadu peněz. Náš lyžař vyšel na nějakých deset až dvanáct tisíc korun," uvedl šofér a dále prozradil, že výrobou „vytlačovače" běžkařské stopy byli pověřeni zámečníci ve Vysokém Chvojně.

„Jsou to prakticky jen dvě lyže, které jsou napojeny na pružinu, která kopíruje terén. Není to nic světaborného, ale funguje to skvěle," pochvaloval si svého pomocníka Martin Pucák a upřesnil, proč jsou lyžiny umístěny na středu traktoru. „Je to kvůli tomu, aby byla stopa zachována i v případě, že by sem vyjela těžká lesní technika. Stopa tak zůstane mezi koly neporušena," informoval řidič traktoru, který běžkařské stopy projede znovu jen v případě, že začne znovu chumelit.

Běžkařské tratě, které jsou vyznačeny žlutým piktogramem, se vyhýbají místům, kde se těží, ale také hlavním asfaltovým komunikacím. Mapu běžeckých tratí je možno vyhledat na stránkách městských lesů, kde je k nahlédnutí interaktivní mapa s podklady běžeckých tratí.