Bílá paní se na Gočárově třídě zatím nezabydlí

Hradec Králové - O Gočárovu třídu je mezi podnikateli velký zájem.

Výhled z královéhradecké Gočárovy třídy v minulosti.Foto: archiv Deníku

Obavy z toho, že se z Gočárovy třídy stane ulice duchů a za výlohami opuštěných prodejen se zabydlí Bílá paní se zatím nenaplňují. K „mohykánům", kteří přežili jak postupný odliv konkurence, tak i otevření nedalekého OC Aupark totiž do léta přibudou další prodejci.

Městu vyšel tah se sníženým nájmem. „Rozhodli jsme se původní pevně stanovené ceny dané směrnicí města snížit z minimálních 1500 korun za metr čtverečný a rok na minimálních 600 korun," uvedla na konci ledna náměstkyně hradeckého primátora Romana Lišková s tím, že nájemci budou mít nulové nájemné pro počáteční období, než upraví prostory v souladu s činností, kterou hodlají provozovat. „Cílem této mimořádné pobídky potencionálním nájemcům je zajistit zajímavé a pro obyvatele Gočárovy ulice doplňkové prodejny, které nejsou v blízkém obchodním centru a které oživí aktivity v ulici a přivedou kupující i z jiných částí města," dodala náměstkyně. A jak se zdá, tento krok městu vyšel. „Na Gočárově třídě máme čtyři objekty a po naši výzvě se nám přihlásilo devatenáct potenciálních nájemců," informovala Romana Lišková.

Teď bude na městu, koho vybere. A nabídka je pestrá. O uvolněné obchody mají zájem prodejci kojeneckého zboží, dámské a pánské konfekce, prodejci počítačů či květin a v neposlední řadě i restauratéři. „Máme z čeho vybírat a celá tato akce naplnila naše očekávání," mne si ruce náměstkyně Romana Lišková.

Pokud půjde vše podle radničních plánů, tak se nové služby pro návštěvníky Gočárovy třídy otevřou do letošního léta. „Ještě to musí projít orgány města. Ale budeme se snažit, aby se to do léta stihlo. Počítáme také s tím, že vybraný pronajímatel bude potřebovat nějaký čas na to, aby si provozovnu upravil k obrazu svému," uvedla náměstkyně hradeckého primátora Romana Lišková s tím, že motivací výběru bude na Gočárovu třídu přinést alternativu služeb, které nenabízí nedaleké OC Aupark.

Romana Lišková si však nemyslí, že by si město svým krokem na Gočárově třídě ušilo na sebe bič. O snížení nájemného se totiž na sociálních sítích hlásí i další podnikatelé z různých koutů Hradce, kde kvůli konkurenci v podobě obchodních center ubývají zákazníci. Například na nedaleké Dukelské třídě, které vévodí komplex Tesca a Atria. „Nemyslím si, že jsme si na sebe ušili bič. Gočárova třída byla naši prioritou. Pokud se ozvou podnikatelé z jiných částí Hradce, což se může stát, budeme každou žádost posuzovat individuálně. A dialogu se rozhodně nebráním," dodala náměstkyně.