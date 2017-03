Bílý dům pod českým dohledem. Střeží ho „maliňáci“ z Lejšovky.

Hradecko /FOTO/ - Belgičtí ovčáci z Lejšovky střeží i amerického prezidenta.

Malý nenápadný dům v Lejšovce nedaleko Hradce Králové, ke kterému vede jen polní cesta, ani na chvíli nedává tušit, že se tu rodí strážci celosvětového bezpečí. A to doslova. Psi ze zdejší chovatelské stanice De Alphaville Bohemia totiž putují k ozbrojeným složkám po celém světě. Dokonce střeží i americký Bílý dům.

O tom se jejich chovatelka Jitka Pospíchalová dozvěděla zcela náhodou. „Nedávno jsem dostala informaci, že jistá americká autorka napsala knihu o psech zdejších bezpečnostních složek. A v kapitole o Bílém domě je prý i zmínka o tom, že ho střeží belgičtí ovčáci z Čech," říká Jitka Pospíchalová s tím, že je dost pravděpodobné, že se jedná o psy z jejího chovu. „Chtěla jsem se dozvědět víc, ale americká Secret Service nedává o psech bližší podrobnosti," dodává žena, která k americkým bezpečnostním složkám, do armády, k policii či hlídacím agenturám, dodala za třiadvacet let praxe bezpočet psů. „Bohužel jsem však neviděla žádnou fotografii. Podle ní bych svůj odchov mohla poznat," smutně říká majitelka chovatelské stanice s dodatkem, že kromě fotky by své „maliňáky" (podle jména rasy Malinois) poznala i podle povelů. Ty totiž američtí psovodi dávají v českém jazyce. „Má to svoji výhodu. Když jdou například američtí psovodi do akce, tak ti lumpové česky neumějí a proto psům nemohou dávat rozkazy," popisuje jedinečnost českého jazyka Jitka Pospíchalová, která si „maliňáka" zamilovala již v mládí. A to na 31. mistrovství Evropy ve výkonu služebních plemen psů konaném na hradeckém Všesportovním stadionu. To se psal rok 1986. „Během těch několika dní získávám informace a zkušenosti o tomto nádherném pracovním plemeni," dodává chovatelka, která si ještě pět let musí počkat, než si domů do Hradce Králové přivede svého prvního „maliňáka" Asju. Ani v tu dobu však ještě netušila, že jednou Asjiny pokračovatelé budou chránit světové bezpečí. Musí uběhnout však ještě hodně vody, aby si je začali objednávat ozbrojené složky z celého světa. Kromě americké armády a policie totiž psi Jitky Pospíchalové slouží například v Německu, Indonésii či Litvě.

Kolem malého domku v Lejšovce pobíhá čtrnáct rozjívených štěňat, kterým nejvíce chutnají kalhoty návštěv a svetr chovatelky Jitky Pospíchalové. a odtrhnout je od tohoto kousavého lákadla dá, i když jim je jen pár týdnů, práci.

A za dalších pár týdnů se s nimi Jitka Pospíchalová, u které se dvakrát ročně ozve mláděcí štěkot, bude muset rozloučit. Malí „maliňáci" se rozeběhnou do celého světa. „Už na ně mám objednávky. A to nejenom z Ameriky, ale i Vietnamu, Francie či Lotyšska," říká majitelka, která si svůj sen začala plnit již v době, kdy získala první fenku rasy Malinois – Asju. „Chtěla jsem, aby měla štěňata. Ona byla nejenom krásná, ale i pracovitá. A už tenkrát jsem věděla, že z ní odchovám vrh," říká žena, která se kvůli své psí lásce odstěhovala z komfortu Hradce Králové na venkov a před dvanácti lety dokonce kvůli tomu opustila i lukrativní zaměstnání ve státní správě. Ale smutnit nemusela, už tehdy měla její chovatelská stanice ve světě velmi zvučné jméno.

K tomu ji pomohl i nestor české kynologie a šéf plzeňských policejních psovodů Stanislav Beníšek. „Měl psa z mého prvního vrhu. A s tím udělal jako s prvním maliňákem v České republice drogové zkoušky," vzpomíná Jitka Pospíchalová na své chovatelské začátky, které byly od prvopočátku rámovány snem, aby její psi sloužili v bezpečnostních složkách.

Její sen se vyplnil a v současné napjaté situaci mají o její psy ve světě ještě větší zájem. A čím jsou podle Jitky Pospíchalové belgičtí ovčáci tak výjimeční? „Jsou velmi rychlí, razantní, nekompromisní a učenliví. A když zaútočí, tak jsou jako střela," dodává žena, jejíž psi nebrání jen Bílý dům, ale dost možná i ruského prezidenta Vladimíra Putina. „Před asi sedmi lety jsem byla jako host na Mistrovství republiky policejních psů. Objevil se tam i šéf moskevských psovodů. A zase pomohl pan Beníšek, který se přimluvil za to, aby si z mé stanice odvezl do Moskvy jednoho mého psa," vzpomíná Jitka Pospíchalová s tím, že nakonec do Moskvy neposlala jednoho, ale hned třii štěňata. „O rok později jsem se opět s šéfem moskevských psovodů sešla a k mému úžasu mi předal medaili za přínos moskevské kynologii," dodává žena, která si ve svém oboru splnila snad všechny své sny a tužby. Ale ještě jeden sen by si chtěla přeci jenom splnit: „Chci se skutečně dozvědět, zda některý z mých psů skutečně hlídá Bílý dům."