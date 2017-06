Bono Publico se na čtyři měsíce uzavře

Hradec Králové - Historické schodiště v centru města čeká oprava. Poškozené je od vandalů i vlhkosti a soli.

Schodiště Bono Publico v Hradci Králové.Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Jeden z klenotů hradeckého starého města, schodiště Bono Publico čeká první fáze rekonstrukce za téměř dva miliony. Schodiště bude uzavřeno od začátku července. Naposledy se opravovalo před 11 lety a dnes je v žalostném stavu i kvůli řádění vandalů. Bono Publico trápí mnoho neduhů. Opadávající omítkou počínaje a vandaly konče. Problém je také vlhnoucí zdivo, ve kterém se tvoří soli, jež stavbu postupně ničí. „Firma má práci udělat v termínu 180 dní, ale podle předběžné informace od dodavatele by mělo být schodiště otevřené asi po čtyřech měsících," uvedl mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Schodiště čeká první etapa rekonstrukce

„Letošní oprava je pouze první etapou rekonstrukce. Odstraní se omítky, bude potřeba vysušit zdivo, vytáhnout z něho sůl a sanytr, do zdi bude instalovaná technologie, která by měla zamezit dalšímu vzlínání vlhkosti," uvedl Vlastimil Ondráček, náměstek ředitele hradeckých Technických služeb. Kromě solí však schodiště ničí i vandalové. Ti se sem uchylují často. Po poslední rekonstrukci nevydrželo schodiště v pořádku ani dva dny a už bylo posprejované. Pomohl by kamerový systém. I s jeho nákupem se počítá. „Instalovat se bude až během druhé etapy, nyní se zpracovává dokumentace, která zpřesní celkové náklady," dodal mluvčí magistrátu Vinklář.

Bono Publico je považováno za jednu z nejkrásnějších empírových památek v Hradci Králové. Historické schodiště z roku 1810, které spojuje ulici Komenského s Velkým náměstím, vzniklo v místě bývalé rybářské branky anebo také takzvané rybářské stezky. Ta vedla mezi domem U Špuláků a Biskupskou rezidencí.

Původně schodiště Bono Publico vzniklo proto, aby umožnilo rychlejší a jednodušší přístup k jezdeckým a pěchotním kasárnám.

Vchod na schodiště je zapuštěn do bývalých hradeb města. Tomuto místu se v Hradci Králové říká „Fortna". Jednotlivé schody jsou vyrobeny z dubových fošen. Nad schodištěm jsou tři věžičky, které svými kopulemi osvětlují schody.