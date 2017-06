Bosch Fresh festival aneb Ochutnej svět na pardubickém závodišti

Pardubice – Pardubické závodiště se připravuje na Bosch Fresh Festival s podtitulem Ochutnej svět, který se zde uskuteční 17. a 18. června. Bude připraveno hned několik pódií, na nichž se vystřídají taková kuchařská esa, jakými jsou Zdeněk Pohlreich, Oldřich Sahajdák, Petr Stupka, Radek David a další, se svými živými show.

Kromě kuchařů se mohou návštěvníci setkat také s řadou známých tváří z televizní obrazovky, jako například se Sandrou Parmovou, která bude po celý víkend provázet kulinářskými workshopy, nebo hercem Vietem Anh Doan, alias Liu ze seriálu Ohnivý kuře.



Na návštěvníci čekají klasické gastronomické pochoutky, živá vystoupení šéfkuchařů, ale také představení zajímavých kulinářských směrů, jako například extrémní catering. Tento styl zážitkové gastronomie pracuje s exotickými, ne příliš dostupnými typy mas a ingrediencí, které nejsou v klasické restauraci běžně dostupné.



V minulých letech se návštěvníci Bosch Fresh festivalu mohli setkat s úpravou medvěda, krajty nebo žáby a i letos bude menu rozmanité. „Pro své menu jsem na festival připravil recept z baracudy, což je dravá ryba z moří tropického a subtropického pásu. Dále se lidé můžou těšit na maso velbloudí, žraločí a krokodýlí v lehké tradiční úpravě s vlivy různých zahraničních kuchyní," uvedl kuchař Tomáš Drastík. Na menu se tak objeví například žraločí polévka a kokosovým mlékem, velbloudí ragů s cizrnou či krokodýlí tacos s mango salsou.





Kromě extravagantních pochoutek a netradičních pochoutek molekulární kuchyně se na závodišti představí také to nejlepší z klasické kuchyně nebo zahraničních delikates, prostě nepřeberné množství jídla, piva a vína. Pro návštěvníky jsou připraveny také kulinářské workshopy, přednášky a v hlasování si mohou zvolit nejlepší restauraci východočeského regionu.



Zapojte se s DENÍKEM do soutěží při BOSCH FRESH FESTIVALU v Pardubicích

Soutěž č. 1 - o degustační menu Zdeňka Pohlreicha

Odpovězte správně na otázku a vyhrajte!

Jaký je podtitul letošního ročníku festivalu?

A) Ochutnej svět

B) Za dobrým jídlem za moře

C) Domácí bašta

Správné odpovědi zasílejte od 10. 6. do 15. 6. 2017 na emailovou adresu soutez@denik.cz, vybereme 500. odpověď.

Heslo do předmětu emailu uveďte: degustace



Výherce získává:

• Vstupenku pro sebe a doprovod na Bosch Fresh festival do Pardubic 17.6.

• Voucher pro jednu osobu na degustaci 3-chodového menu Zdeňka Pohlreicha, který live uvaří na hlavní cooking stage.

• Výherce bude po celou dobu spolu se 3 dalšími hosty na pódiu přítomen a bude moct sledovat živé vystoupení

• K menu mu bude doporučeno vhodné víno vyhlášeným sommelierem

• Termín degustace: 17. 6. od 12 hodin na hlavní Bosch cooking stage

Soutěž č. 2 - o živé vaření se Zdeňkem Pohlreichem při Bosch Fresh Festivalu v Pardubicích

Odpovězte správně na otázku a vyhrajte!

Ve kterých městech se koná letošní ročník Bosch Fresh Festivalu?

A) Praha, Mělník, Karviná, Ústí nad Labem

B) Brno, Jihlava, Olomouc, Karlovy Vary

C) České Budějovice, Plzeň, Liberec, Pardubice

Správné odpovědi zasílejte od 10. 6. do 15. 6. 2017 na emailovou adresu soutez@denik.cz, vybereme 100. odpověď.

Heslo do předmětu emailu napište: workshop



Výherce získá:

• Vstupenku pro sebe a doprovod na Bosch Fresh festival do Pardubic 17.6.

• Voucher pro jednu osobu na živé vaření formou workshopu se Zdeňkem Pohlreichem

• Výherce bude spolu s 3 dalšími hosty na Bosch workshop stage vařit se Zdeňkem Pohlreichem menu, které šéfkuchař sám vymyslí a všechny účastníky workshopu pak naučí připravit.

• Termín degustace: 17. 6. od 14:30 hodin na Bosch workshop stage

Správnou odpověď najdete na www.freshfestival.cz