Bude se v Hradci vyučovat „zapichování jehliček“? Možná za čtyři roky

Hradec Králové - Když prošla Senátem novela, která má uzákonit podmínky vzdělání pro poskytovatele tradiční čínské medicíny, obrátily se všechny zraky k Hradci Králové. Zdejší Fakultní nemocnice totiž již několik let provozuje ambulanci tradiční čínské medicíny.

Ambulanci čínské medicíny si vyzkoušeli první pacientiFoto: DENÍK/Michal Fanta

Cesta za zastáncem čínské medicíny

„I proto se v některých médiích objevilo, že výuka tohoto oboru bude zavedena právě v Hradci. A to již příští rok. Není to však pravda," nechal se slyšet rektor hradecké univerzity Kamil Kuča, který však dodal, že o výuce se dá uvažovat v řádech několika příštích let. I proto se sešel s bývalým ředitelem hradecké fakultní nemocnice a současným náměstkem pro zdravotní péči na ministerstvu zdravotnictví Romanem Prymulou, který je velkým zastáncem čínské medicíny. „Oba víme, že je to zajímavý obor. I já sám jsem si na vlastní kůži vyzkoušel účinky akupunktury a jako toxikolog znám i účinky používaných preparátů," dodal rektor.

Podle něj je však vznik nového oboru v Hradci během na dlouhou trať, která je orámována několika problémy. Jedním z nich je vznik kliniky tradiční čínské medicíny, která by v Hradci za podpory čínské společnosti CEFC Group měla být postavena do poloviny roku 2019. „Studenti musí někam chodit na stáže. Pokud by tady tento pavilon nevznikl, neumím si představit, že by létali do Číny. Nebo vlastně umím, ale vyžadovalo by to velké finanční zatížení," uvědomuje si rektor Kamil Kuča jeden z aspektů. Tím dalším jsou již zmíněné finance spojené s garanty projektu.

Boj s akreditační komisí

„Jelikož tady v republice žádný garant není, tak by musel být „dovezen" z Číny. To jsou další prostředky navíc. A nemůžeme si dovolit otevřít obor, který by se postupem času dostal do červených čísel," uvedl Kamil Kuča.

I pokud se rektor domluví s hradeckou nemocnicí a získá na nový obor finanční prostředky, ještě nebude mít vyhráno.

„Rozhodující slovo by pak měl Národní akreditační ústav. I tam mohou být, ostatně jako již teď hlasy pro a proti," dodal Kamil Kuča.