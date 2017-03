Bude Ulrich nakonec střežit plavce na Stříbrňáku?

Hradec Králové - Jen devět měsíců stála na hradeckém náměstí Svobody socha bývalého starosty Františka Ulricha. Poté, co se proti dílu akademického sochaře Stanislava Hanzíka zvedla vlna nevole, putoval pomník do skladu Technických služeb. Tam už šest let čeká na svoji obrodu.

Socha významného starosty Františka Ulricha.Foto: DENÍK/David Taneček

A možná se dočká. Nebude však stát na prestižní adrese města, které pomohl vybudovat, ale jeho další růst bude pozorovat zpovzdálí od Stříbrného rybníka. O skulpturu totiž projevila zájem Malšova Lhota. „Místo, kde teď socha je, je nedůstojné. Chceme se postarat o to, aby tento významný hradecký rodák stál na důstojném místě," uvedl předseda Komise místní samosprávy Malšova Lhota Richard Nádvorník.

Právě on v komisi taktéž zvedl hlas pro jeho přemístění na okraj Hradce Králové.

Podle Richarda Nádvorníka jsou v Malšově Lhotě pro Františka Ulricha již vytipována dvě místa, kde by mohla socha spočinout. „Preferujeme umístění u Stříbrného rybníka v místech mostu přes Stříbrný potok," uvedl předseda KMS. Druhou variantou je umístit pomník v místě zvaném na Macháňce. Tedy v místech zahrádkářské kolonie u silnice mezi Malšovicemi a Malšovou Lhotou.

„Již jsme město požádali, aby na jedno či druhé místo tuto sochu umístilo. Byl bych rád, kdyby k tomu došlo co nejdříve, třeba do letních prázdnin," dodal Nádvorník.

Podle bývalého náměstka primátora Martina Soukupa, který si Hanzíkovu skulpturu vzal pod patronát, je současná snaha umístit sochu Františka Ulricha do Malšovy Lhoty signálem pro další debatu o samotné poctě bývalému starostovi.

Špatná adresa

„Umístit tuto sochu v Malšově Lhotě je zajímavá myšlenka. Nicméně to asi není důstojné místo. Ale možná si za čas Hradec vzpomene, že tu je socha, která má pro naše město jak kulturní, tak emoční hodnotu," uvedl Soukup.

Za ideální umístění nepovažuje snahu Malšovy Lhoty ani současná náměstkyně primátora Anna Maclová. „Socha starosty Ulricha by měla mít větší sounáležitost s prostorem. Nicméně se tímto návrhem budeme zaobírat," řekla Anna Maclová, která by byla spíše pro to, aby se město vrátilo k původně vítěznému návrhu akademického sochaře Pavla Doskočila.

Starosta na sloupu

Pavel Doskočil Ulricha ztvárnil sedícího za pracovním stolem umístěným na čtrnáctimetrovém pylonu na Ulrichově náměstí a lidé se na něj měli dívat třemi dalekohledy. Tento návrh však ztroskotal na památkářích.

„Škoda, že jsem tehdy nebyla v zastupitelstvu. Teď bych se přiklonila k tomu, abychom se k tomuto dílu navrátili," dodala Anna Maclová.

Proti obnoveným jednáním by nebyl ani sám Pavel Doskočil, který celou věc ohledně neexistující kvalitní sochy Františka Ulricha označil za „politicky trapnou".

„Pokud by byla vůle ze strany města, určitě bych se případnému novému jednání nebránil," řekl Pavel Doskočil. Otázkou však je, zda by s tímto návrhem opět (ne)souhlasili památkáři. „To nejsem schopen posoudit. Ideální by bylo, kdyby se uvažovalo také o rekonstrukci stávající plochy Ulrichova náměstí. To by byla ideální kombinace," dodal sochař.

Bývalý náměstek Martin Soukup je však v otázce vrátit se do diskuze s Pavlem Doskočilem skeptický. „Nemyslím si, že je teď vhodná doba. Já bych ještě nějaký rok počkal," řekl exnáměstek.