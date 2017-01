Budou zastupitelé řešit kromě zahrádek i CTP?

Hradec Králové - Vášnivá debata se očekává na úterním hradeckém zastupitelstvu. Středobodem jednání bude projednání vyhlášky, která zvedne provozovatelům restauračních zahrádek cenu za zábor plochy z jedné na tři koruny.

Rozestavěné skladovací haly u Hradce Králové. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Podle tiskové mluvčí magistrátu Magdalény Vlčkové však není vyloučeno, že na přetřes přijde i debata ohledně přístupové cesty k nedostavěné hale společnosti CTP. „V řádném programu, ani po aktualizaci, sice tento bod není, ale to neznamená, že se nemůže objevit," uvedla Magdaléna Vlčková.

„Vrátíme se k tomu v únoru," informovalo ještě nedávno město o debatě v zastupitelstvu ohledně legalizace rozestavěného parku developerské firmy CTP.

Možné však je, že se tato otázka bude řešit již na úterním zastupitelstvu. A to i s ohledem na to, že primátor města Zdeněk Fink chce před zastupitele předstoupit a informovat je o probíhajícím jednání mezi městem a developerem. Ten chce v případě, že magistrát nevezme zpět svoje nesouhlasné stanovisko s poskytnutí městské parcely pro stavbu silnice k parku, po městě desítky milionů korun.

Příprava na soud

Firma CTP Invest již městu poslala předžalobní výzvu na 978 tisíc eur (26,4 milionů korun). Tvrdí, že postupem města ve věci získání dodatečného povolení pro obchodní park jí vznikla škoda, která může přesáhnout deset milionů eur. CTP současně vyzvala radnici k jednání o dohodě. Pokud by se k ní podařilo dospět a město by firmě umožnilo připojení na silnici, firma by se svých nároků vzdala. V opačném případě CTP deklarovala, že je své nároky připravena vymáhat u soudu.

Situaci chce primátor Zdeněk Fink nyní projednat s předsedy zastupitelských klubů. Už dříve uvedl, že současné vedení radnice by nechtělo budoucím zastupitelům zanechat dluh či závazek, který by museli řešit.

Jádro sporu je v tom, že město firmě dosud odmítalo dát souhlas s vybudováním přístupové cesty k parku přes městské pozemky. Firma CTP Invest proto začala pracovat na tom, aby areál mohla na silnici napojit z opačné strany a nepotřebovala k tomu městské pozemky. Právě nezajištěné napojení areálu na silnici bylo důvodem toho, že stavební úřad firmě loni v prosinci nepravomocně zamítl žádost o vydání dodatečného stavebního povolení. Firma se odvolala, řešit to bude krajský úřad.

Porušení předpisů

Pokud se bude řešit CTP již dnes, tak například hnutí ANO s přehodnocením nesouhlasného stanoviska souhlasit nebude. „Občané si přáli, aby ta firma odešla. Ale je vidět, že se to asi nepodaří. Stále si však myslíme, že takovéto flagrantní porušení stavebních předpisů, a to ani nerozebíráme to, jak je možné, že CTP mohlo tak dlouho bez povšimnutí stavět, je bez potrestání. I proto nemůžeme hlasovat jinak, než proti," řekla zastupitelka za ANO Monika Štayrová s dodatkem, že jinde ve světe již by proti CTP zasáhla policie: „Ale tady se neděje nic."