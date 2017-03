Budoucnost lávky má už jasnější obrysy. Stavět by se mohla příští rok

Hradec Králové - První důležitý mezník pro výstavbu spojnice lokality Aldis s třídou Karla IV. má radnice za sebou. Územní rozhodnutí projekt dostal, odvolání se neočekává.

Spojnice Šimkových sadů a druhého břehu Labe v Hradci Králové.Foto: MMHK

Roky vlekoucí se projekt hradecké lávky přes Labe začíná dostávat jasnější podobu. Hradecká radnice získala územní rozhodnutí - první z důležitých kroků vedoucích k realizaci této budoucí spojnice mezi lokalitou Šimkových sadů a Aldisu s třídou Karla IV.

„Lávka přes Labe u Aldisu má vydané územní rozhodnutí, které však ještě nenabylo právní moci," uvedl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich, který však nepředpokládá, že by se proti němu někdo odvolal.

Následovat by měly práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení. A v případě, že projektu nově nebude stát nic v cestě, podle radnice by se mohlo začít stavět už v příštím roce.

„Podmínky dané smlouvou s ČSOB jsou tedy splněny," doplnil Jindřich Vedlich.

Banka chce stavět, podmínkou je lávka

Budoucí spojnice přes Labe je důležitá i pro bankovního giganta ČSOB.

Banka podmínila výstavbu nové administrativní budovy, která by měla v krajském městě sloužit stovkám zaměstnancům, právě vybudováním lávky přes Labe. Kromě samotného územního rozhodnutí, jež bankéři pro labskou lávku požadovali, je pro výstavbu administrativní budovy důležité i to, aby se s výstavbou spojnice začalo do tří let od vydání tohoto rozhodnutí.

Jelikož hradecká radnice předpokládá, že by stavební práce mohly začít v roce 2018, zdá se, že projektu nic nestojí v cestě.

Zdržení, ale kompromis přišel

První návrh na zmíněné „přemostění" řeky mezi Aldisem a třídou Karla IV. byl na stole už v roce 2001. Od té doby ovšem zůstal jenom vizí a to z několika důvodů.

V prvním případě výstavbě lávky bránily vzrostlé chráněné stromy. To, že by měly padnout, vadilo zejména ekologům.

Další zdržení projekt hradecké lávky nabral opět kvůli přírodě. Narazil totiž i u ornitologů, kteří upozorňovali na nebezpečí pro ptáky v dané lokalitě - konkrétně kvůli jejich vzletovým drahám.

Nicméně hradecká radnice na závěr minulého roku svolala setkání všech zainteresovaných stran a došlo ke kompromisu, který nakonec, zdá se, znamená pro výstavbu lávky „zelenou".

„S ochránci přírody jsme v minulosti došli ke shodě. Důvod k odvolání tak dle mého není," dodal Jindřich Vedlich.

V neposlední řadě se lávka u Aldisu skloňovala před pěti lety i kvůli podezření, že architekt Libor Kábrt, který za projektem stojí, měl být navázán na člena znalecké poroty. To se však nepotvrdilo a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyšel vstříc architektovu odvolání.

Výstavba lávky by měla přijít na bezmála 35 milionů korun a z 90 procent tuto částku mají pokrýt evropské dotace. Nová lávka přes Labe by měla začít růst v první polovině příštího roku a stavební dělníci by na ní neměli strávit více než jeden rok.