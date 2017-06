Bydžovští obnovili tradici. Neckyáda byla především zábavou

Nový Bydžov - V sobotní slunný den bylo u říčky Kněžovky v Novém Bydžově živo. Po dvou desítkách let se místní rozhodli obnovit populární tradici takzvané Neckyády.

"Zkonstruuj plavidlo, přijeď, ukaž ho, předveď se a bude legrace," okomentoval pravidla a zároveň smysl akce Miroslav Tupec. Samozvaný předseda novobydžovské pobočky České společnosti cimrmanologické zároveň dodal, že nápad na obnovu populární společenské události se zrodil proto, aby se lidé spolu potkali a zažili zábavu.



"Poslední dobou se mi zdálo, že taková ta spolková činnost mezi lidmi upadá," dodal Tupec. V neposlední řadě s organizací celé akce, která by mohla navázat na tradici i do budoucna, výrazně pomohla i novobydžovská radnice a velkou měrou též Spolek na podporu aktivit v Novém Bydžově. "V lednu děláme též tradiční putovní akci s názvem otevírání pláže Járy Cimrmana," láká milovníky svébytné zábavy na další společenskou událost samozvaný předseda Miroslav Tupec.



Sobotní odpoledně dopadlo přesně tak, jak si organizátoři představovali. Byla to prostě a jednoduše zábava.