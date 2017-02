Čeká Miletu osud Velkého náměstí?

Hradec Králové - Křižovatce Mileta reálně hrozí, že nebude nikdy opravena.

Dopravní situace v křižovatce Mileta v Hradci Králové.Foto: Deník/ Ondřej Littera

Třicet let už trápí křižovatka Mileta motoristy. S přibývajícími roky a automobily se už situace stává kritickou.

I proto si všichni oddechli, když byly schváleny peníze na její rekonstrukci (ŘSD 129, kraj 17 a město 77 milionů korun). Na křižovatku se dle předpokladů měli dělníci vrhnout již na konci příštího roku.

Nakonec však může být opět všechno jinak a podle radnice reálně hrozí, že plány na rekonstrukci zůstanou jen na papíře.

Do rozjetého procesu se totiž, tak jako i do jiných vizí radnice, vložilo Občanské sdružení KOS (Kruh pro občanskou společnost). To napadlo nedávno vydané územní rozhodnutí. Pokud by s napadením spolek uspěl, hrozilo by, že Miletu potká stejný osud jako hradecké Velké náměstí. O jeho rekonstrukci teď kvůli podjatosti rozhoduje hořický stavební úřad. Město je však optimistické. „Stále doufám, že k tomu nedojde. Stavba Milety je plánována přes třicet let, za kterých bylo vyprojektováno několik desítek variant," uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich s tím, že už je nutné tuto křižovatku, ale také její okolí, vyřešit: „Podařilo se nám dosáhnout územního rozhodnutí. To však bylo KOSem, který letech přišel s vlastním návrhem řešení, napadeno."

Čeká křižovatku osud náměstí? Město doufá, že tomu tak nebude

Nebezpečná situace

„Jeho krok je velmi paradoxní a nelogický. Většinou se rozhodnutí napadají kvůli určitým vadám. KOS však v odvolání přišel s vlastním řešením. To vychází z návrhu, který byl posuzován již v sedmdesátých letech minulého století, a nakonec od něj bylo upuštěno," řekl Deníku náměstek primátora Jindřich Vedlich a popsal, jaký má KOS požadavek.

Podle náměstka požaduje KOS napojení na Benešovu třídu pomoci mimoúrovňového křížení. „To je velmi zvláštní. Benešovka totiž nebyla nikdy chápána jako radiála. Přirozená radiála je ulice Zborovská a Brněnská. Vkládat mimoúrovňové napojení Benešovy třídy je dle mého soudu chyba. Benešova třída je naopak po první etapě rekonstrukce zklidněna," uvedl Jindřich Vedlich s tím, že pokud se KOSu podaří dosáhnout svého a územní rozhodnutí nebude vydáno, vrátí se celá věc okolo Milety do bodu NULA a křižovatka se rekonstrukce nedočká nikdy. „Je to nebezpečná situace. Pokud by k tomu totiž došlo, nebudou na křižovatku peníze, které již ŘSD přislíbilo a na tuto investici je drží," dodal náměstek.

KOS chce diskuzi

Podle zástupce KOSu Aleše Dohnala je hloupost myslet si, že chce sdružení celou rekonstrukci zhatit. „Žádný návrh jsme nepodávali," uvedl Aleš Dohnal s tím, že KOS nemá problém se samotnou rekonstrukcí Milety, ale se vznikem nové křižovatky u Záchranné služby.

„Ta je dle našeho mínění malá a nedostatečná. Zapravdu nám dává i zpracovaný posudek, který si nechalo vypracovat ŘSD. Podle tohoto posudku je vzdálenost těchto dvou křižovatek velmi malá a nové křížení bude dělat více problémů, než užitku," uvedl zástupce KOSu s dodatkem, že posudek poukazuje na to, že se tu budou tvořit velké kolony.

„Například když bude vyjíždět záchranka, tak všechna ramena křižovatky se přepnou na červenou, která tu bude asi dvě minuty. I to nás vedlo dát návrh, respektive skicu, která tuto křižovatku řeší jinak," dodal Aleš Dohnal.

Podle něj chtěl jenom KOS rozproudit diskuzi nad celkovým řešením. „Našim cílem není rekonstrukci Milety zablokovat, nebo zhatit. Jen chceme celou realizaci posunout a najít jiné řešení," dodal Aleš Dohnal.

Nad postupem KOSu se podivil i opoziční zastupitel Martin Soukup „Nechápu, že ještě někdo takové spolky toleruje. Už v minulosti se nám svědčilo zveřejnit, které spolky brzdí stavby a po čtrnácti dnech bylo vymalováno," uvedl Marin Soukup, který také doufá, že se z Milety nestane druhé Velké náměstí.