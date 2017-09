Černigov zachrání už jen zázrak

Hradec Králové - Snaha zastánců hotelu vyšla naprázdno. Pádu „legendy“ nic nestojí v cestě.

Hotel Černigov v Hradci Králové.Foto: archiv autora

Měla to být poslední jiskra naděje pro odpůrce demolice královéhradeckého hotelu. Další žádostí na prohlášení Černigovu za kulturní památku – to jediné by stavbu z poloviny sedmdesátých let zachránilo - se ministerstvo kultury nezabývalo. Jinými slovy nezahájilo řízení, které by i bez jistého výsledku, znamenalo dočasné„zakonzervování“ současného stavu.

„Druhé podání na ministerstvo kultury jsme skutečně podali,“ uvedl architekt Jiří Zídka s tím, že oficiální vyjádření ještě k dispozici nemá. Podle informací Deníku však ministerští úředníci věc znovu neotevřeli.

Chátrající nevzhledný symbol minulého režimu, nebo cenný architektonický relikt hodný k záchraně? Přesně taková otázka rozděluje nejen královéhradeckou veřejnost při pohledu na hotel Černigov.

Firma CPI, která Černigov vlastní, dlouhodobě prosazuje jeho demolici a zároveň výstavbu multifunkčního centra s novým hotelem. V současné době už dolaďuje poslední dokumenty potřebné k povolení této proměny prostranství před hlavním vlakovým nádražím. Samotné demolici však již nic nestojí v cestě. Developeři totiž před časem uspěli u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ke kterému se zastánci hotelu obrátili kvůli souhlasnému stanovisku stavebního úřadu s demolicí.

Přestože firma demolici a zahájení výstavby směřuje na příští rok, objevily se i spekulace poukazující na další žádost o prohlášení hotelu za památku. Tu již podruhé před časem podal syn tvůrce hotelu architekt Jiří Zídka.

„Ještě nám nebylo doručeno oficiální vyjádření,“ dodal Jiří Zídka.

Podle zdroje, který má ovšem Deník k dispozici, ani v tomto případě ministerští úředníci řízení o prohlášení Černigovu za památku nezahájili.

„Firma ho v současné době opravdu může zbourat třeba přes noc. Přestože druhá žádost o prohlášení za památku na ministerstvo přišla, ani v tomto případě se řízení nezahájilo,“ uvedl zdroj blízký ministerstvu.

A tak je jasno, že k záchraně budovy budící mezi veřejností rozporuplné názory, by pomohl opravdu jen zázrak či nenadálý obrat ministerstva o sto osmdesát stupňů. Dílčí záležitostí, která by mohla ještě Černigovu částečně „prodloužit život“ by byly připomínky majitelů okolních nemovitostí k žádosti developerské firmy o územní rozhodnutí, tedy předstupni stavebního povolení.

I přes dohady a spekulace se osud královéhradeckého Černigovu zdá zpečetěn a následující měsíce budou jedny z posledních, kde své příznivce, ale i odpůrce, bude z prostranství Riegrova náměstí zdravit.

