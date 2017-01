Červené karty, nebo vřelé přijetí? Prezident Zeman počtvrté zavítá do kraje

Královéhradecko - Po necelém roce do Královéhradeckého kraje opět zavítá prezident Zeman. Bude to již čtvrtá návštěva v tomto regionu za jeho funkční období. Prezident v kraji pobude tři dny v termínu od 15. do 17. února.

Prezident Miloš Zeman.Foto: Deník/ Michal Fanta

Program jeho návštěvy je zatím v přípravě, již teď je však jisté, že se setká s vedením měst a občany a navštíví i významné zaměstnavatele. „Pan prezident navštíví několik měst našeho kraje, kde bude již tradičně v plánu setkání s občany, na programu budou jistě ale i další zajímavá místa," řekl k návštěvě hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD). Zeman navštíví Královéhradecký kraj již počtvrté. Při poslední dvoudenní návštěvě, která se uskutečnila loni na přelomu března a dubna, zavítal do Třebechovic pod Orebem, Vrchlabí a Kostelce nad Orlicí. Původně se plánovala třídenní návštěva, program byl ale zkrácený kvůli návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. Předloni v únoru Zeman kromě Hradce Králové navštívil Dobrušku, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Zavítal například do polní nemocnice, textilky Juta či závodu Škoda Auto v Kvasinách. Při své první návštěvě v kraji v roce 2014 Miloš Zeman navštívil Holovousy, Jičín, Náchod a Broumov.

