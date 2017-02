Červený dvůr čeká na finanční injekci

Hradec Králové - Už půl roku má mýty opředený Červený dvůr na okraji Hradce status kulturní památky. Kdy se však otevře veřejnosti, je zatím ve hvězdách.

Hospodářství přezdívané Červený dvůr či Katovna na královéhradeckém Pražském Předměstí.Foto: Deník/ Jan Pruška

„Chtěla bych, aby to bylo co nejdříve, ale teď vám ještě opravdu neřeknu kdy, Je před námi ještě spousta práce," řekla spolumajitelka usedlosti Kateřina Kuťáková, která stavení se svým druhem Petrem Krejčířem zakoupila před čtrnácti lety. Podle Kateřiny Kuťákové je teď důležité hlavně památku stabilizovat. „Jednáme s památkovým ústavem o poskytnutí dotací na opravu střechy. Ta je teď prioritou," uvedla spolumajitelka s dodatkem, že prověřuje i další dotační tituly, které by měli pomoci k uskutečnění snu, tedy záchraně památky a zároveň vytvoření kulturního centra.

„Toto místo je ideální pro vytvoření památky, která by přitáhla návštěvníky z širokého okolí," řekl Deníku jeden z organizátorů akce zapsání Červeného dvora na seznam kulturních památek Miloš Berounský z Komise místní samosprávy – Sever s dodatkem, že z usedlosti, které jedni přisuzují i katovskou minulost, by mělo vzniknout jak muzeum hrdelního práva, tak i dobová krčma, která by jistě potěšila i zahrádkáře z přilehlé osady. Své místo by tu prý, na malém dvoře, našli i divadelníci či muzikanti.

„Tato idea tu stále je, ale, jak už to bývá, vše bude záležet na financích. Ty se nám snad, i díky zapsání budov na seznam kulturních památek, podaří sehnat," uvedla Kateřina Kuťáková. Ještě než začnou stavební úpravy, bude Červený dvůr zanesen i do map. A to jak Klubu českých turistů, tak i v informačních mapách radnice. „K tomu by mělo dojít již na přelomu března a dubna," uvedl Miloš Berounský s tím, že aby se mohli turisté pokochat, zatím tedy jen venkovní částí budovy, bude se muset udělat ještě venkovní úklid po nezvaných návštěvnících z řad bezdomovců, kteří několik let využívali Červený dvůr jako noclehárnu. „A bohužel je to tu znát," dodal zástupce KMS.