Cesta na Jaroměř? Pro řidiče očistec

Královéhradecko - Na silnici mezi Hradcem Králové a Jaroměří čekají řidiči i desítky minut.

Chystáte se na cestu z Hradce Králové na Jaroměř či opačným směrem? Pokud ano, dejte si několikaminutového fóra, nebo se předtím stavte v knihovně pro zajímavou beletrii. Určitě se vám bude v kolonách, které se tu tvoří, hodit. V sobotu se dělníci vrhli na opravu silnice u Trotiny a jen tak odsud nezmizí. Plánovaná částečná uzavírka, kdy kyvadlový provoz přes den řídí muži a ženy v reflexních vestách a v noci semafory, má skončit až poslední listopadový den.

V současné době tu není výjimkou ani půlhodinové zdržení. „Budu si muset najít jinou cestu," přemýšlel nad budoucími cestami do Jaroměře asi padesátiletý muž s dodatkem, že pár set metrů k regulovčíkovi jel od Hradce pětadvacet minut. Proč se na silnici po roce opět vrhli dělníci a stavební stroje, osvětlila investiční referentka hradeckého ŘSD Zdeňka Pospíšilová. „Letos nás u Trotiny čeká oprava čtyř úseků. Na nich povětšinou měníme živičný povrch. Na dvou úsecích také předěláváme konstrukční vrstvy," informovala Zdeňka Pospíšilová s tím, že zbytek oprav zhruba tříkilometrového úseku dodělá ŘSD příští rok.

Kraj odkloní autobusy

Kolony však netrápí pouze řidiče osobních automobilů, ale i šoféry a cestující autobusy. „Vím, že některé naše autobusy nabírali zpoždění. Ale zatím si žádní cestující ani řidiči nestěžovali. Taky je to zatím krátká doba od uzavírky," nechal se slyšet dopravní ředitel náchodské společnosti CDS Robert Patzelt, který se na začátku týdne sám stal jením z čekatelů v koloně. „Za sebe musím říct, že je to šílené. Ale naštěstí většina našich spojů jezdí jinou trasou - přes Nové Město. I tak máme teď od krajského úřadu přislíbeno, že se současnou situací bude zabývat," dodal Robert Patzelt.

Jeho slova potvrdil i tiskový mluvčí hejtmanství Michal Friček: „Náš odbor dopravy v tomto týdnu vyhodnocuje dopady částečné uzavírky v obci Trotina na autobusovou dopravu. O řešení by se mělo rozhodnout nejdéle v pondělí. Možností je přetrasování spojů zajišťovaných Královéhradeckým krajem. Podle Michala Frička by se tato varianta týkala 12 párů spojů denně, které by hejtmanství poslalo trasou přes Skalici a Josefov. Tuto variantu už nyní zvažují i ostatní řidiči. „Je to sice dál, ale za to horší cesta, nicméně se nezdržím," parafrázoval slavnou větu z kultovního filmu Sněženky a Machři jeden z řidičů.