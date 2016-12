Chaosu před Vánocemi využívají kapsáři

Hradec Králové - Drobných krádeží před Vánoci tradičně přibývá.

Vánoční trhy, plné obchodní domy a davy lidí. Předvánoční chaos je přesně to, na co kapsáři každoročně čekají. Ti se totiž v tomto období cítí doslova jako ryba ve vodě a vydávají se do „akce", aby lidem znepříjemnili vánoční svátky, a sobě naopak přilepšili. „Není tajemstvím, že se v tomto období do větších měst sjíždějí i ti, kteří jedou cíleně spoluobčany okrást," říká mluvčí městské policie Eva Kňežourová. Kapsáři využívají hlavně ta místa, kde je větší množství lidí. Jako magnet na zloděje působí především tlačenice v obchodních centrech nebo dopravních prostředcích. Zloději při krádežích nejčastěji používají staré triky, kdy čekají hlavně na nepozornost majitele, které následně využijí, a okradou ho. Samotná krádež bývá blesková a kapsáři ji mají většinou dobře nacvičenou. Hradecká městská policie se snaží chmatákům ztížit roli především preventivním působením na občany a upozorněním na potřebu neustále si kontrolovat a chránit své věci.

Kromě tradičních způsobů ale kapsáři využívají i jiné triky. Mají připraveny také varianty, jak nepozorovaně odvést naši pozornost. Případně se následně vymlouvají, že krást nechtějí. „Vymyšlené postupy kapsářů neznají mezí. Často pracují ve skupinách a zneužívají k tomu i děti," uvedla Kněžourová. Velkým problémem je pak také to, že pokud se kapsářům podaří uspět, na krádež se přijde až po delší době a na zcela jiném místě. Jak tedy těmto nepříjemným komplikacím předejít? „Lidé by si měli všímat osob ve svém bezprostředním okolí, zejména v obchodech, na nádražích, v dopravních prostředcích, u prodejních stánků a na dalších místech, kde bývá tlačenice. Zároveň by s sebou neměli nosit zbytečně velkou finanční hotovost a nespouštět svá zavazadla z dohledu," radí městská policie. Ženy by své kabelky měly nosit u těla a rukou držet zapínání. Muži zvýší bezpečnost svých peněz tak, že je uloží raději do náprsní kapsy. Zloději kromě obchodních domů využívají i jejich přilehlá parkoviště. „Je důležité řádně zabezpečit své vozidlo. Nákupy, tašky a cennosti nenechávejte viditelně odložené," dodala Kněžourová. Policisté situaci namátkově kontrolují v okolí hradeckých nákupních center. Docházejí také do nového obchodního centra Aupark. „Policie chodí nahodile, situaci navíc celý den monitorují pracovníci naší bezpečnostní služby. K žádným incidentům tu však nedochází. Aupark je bezpečným místem pro vánoční nákupy," prozradila Jana Michalcová z Auparku.