Chlumec povodně zastaví za dva roky. Cena: 200 milionů

Chlumec nad Cidlinou - Rozsáhlý komplex protipovodňových opatření teď chystá chlumecká radnice.

Letecký snímek z povodní na Královéhradecku.Foto: Deník/ Ondřej Littera

Zatím postaru se Chlumečtí chystají na případné jarní povodně. Za dva roky však už chce mít Chlumec protipovodňová opatření, která by jej ochránila před velkou vodou z Cidliny a Bystřice.

Než se tak stane, pomůžou staré osvědčené metody. „Máme připraveno přes tisíc pytlů s násypkami, abychom co nejrychleji stačili zareagovat," říká chlumecký starosta Miroslav Uchytil, který za devatenáct let zažil čtyři velké povodně.

Ta další velká by mohla přijít i letos. Vývoj počasí tomu totiž nasvědčuje. Letošní zima nebyla na sníh skoupá a případné rychlé tání by promrzlá zem nemusela zvládnout.

„Podle našich odhadů je zem namrzlá až do hloubky čtyřiceti centimetrů. Při případném rychlém tání tak sníh nemá šanci se vsáknout. Přelije se proto do řek, které rychle stoupnou," dodává starosta, který nesleduje meteorologické předpovědi pouze v blízkém okolí, ale zajímají ho i předpovědi z okolí nedalekého Nového Bydžova nebo Nové Paky.

Pokud by odtud směřovala ve velké intenzitě povodňová vlna, nezastaví se ani v přírodní „kapse" nad Chlumcem, která pojme až pět milionů krychlových metrů vody.

Již za dva roky by měl být Chlumec nad Cidlinou ochráněn před „velkou" vodou.

Právě v roce 2019 by měla být hotova první část protipovodňového opatření zpracovaného ve studii před dvěma lety.

Podle ní je potřeba vybudovat dvanáct staveb ve třech etapách. „To největší dílo by mělo vzniknout na soutoku Cidliny a Bystřice a snížit hladinu stoleté vody až o šedesát centimetrů," přibližuje opatření první muž chlumecké radnice s dodatkem, že část zodpovědnosti za protipovodňová opatření by mohlo převzít i Povodí Labe.

Kdo zaplatí?

Podle starosty by však konečnou sumu mohly z velké části zaplatit evropské peníze.

„S napětím dotační tituly sledujeme. V některých případech se zdá, že by mohly pokrýt až pětadevadesát procent investice. Ale i kdyby to bylo jen kolem devadesáti procent, tak jsme ochotni asi 7 milionů korun z kasy uvolnit," dodává starosta s poukazem na to, že v současné době je hotovo 70 procent přípravných prací a 95 procent potřebných pozemků je buď již vykoupeno, nebo ošetřeno předkupní smlouvou.