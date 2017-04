'Chov koček je zkrátka koníček jako každý jiný,' říká chovatelka Černíková

Hradec Králové /FOTO/ - Lucie Černíková celý svůj život miluje kočky. Svou lásku k chlupatým čtyřnohým mazlíčkům posunula dál před třemi roky, kdy se rozhodla věnovat chovu takzvaných ragdollů.

O uplynulém víkendu se zúčastnila Mezinárodní výstavy koček, kterou již po několikáté hostil královéhradecký hotel Černigov.

Další sobotní

kočičí medailistéPo vyhlášení Miss Hradec Králové, následovala soutěž Best in show, do které byly nominovány nejlepší kočky z výstavy. Titul Best of best (nejlepší z Best in show v každé ze čtyř kategorií posuzovaných koček, obdrželi: Graceful Alice Magic Rivendell, cornish rex, majitelů Jany a Karla Zitterbartových, River Myboo JW ragdoll, majitele Osinka - Plonka Marzena, Baheras Wb Aertan, burmila, majitelky Šárky Štědnoské, GIC levan Polkaa des Iles Lofoten JW DVM, norská lesní, majitelky Magdalény Chmielewské.

To, že chov koček na „profesionální" úrovni je především koníčkem na plný úvazek, dosvědčují i její slova. „Je to zkrátka koníček, někdo chodí na ryby, někdo má rád koně a my máme prostě kočky," shrnula s úsměvem chovatelka, která na výstavu zavítala z nedalekého Trutnova. Zalíbení našla především v plemeni ragdoll. Podle odborných publikací se jedná o druhé největší plemeno kočky, které má své specifika. Je to především mazlík. „V překladu ragdoll znamená doslova hadrová panenka. Když si ji vezmete do ruky, tak ona v podstatě povolí svaly a je moc přítulná. Je hrozně fixovaná na lidi," doplnila chovatelka se svou "chlupatou láskou" v náručí. A jak je náročné věnovat se kočkám takzvaně na plný úvazek? „Je to hodně časově náročné. Podle toho jak se tomu samozřejmě věnujete. Jestli chce člověk jezdit na výstavy, musí se tomu věnovat hodně," dodala Lucie Černíková, která nenavštěvuje se svým ragdollem jen tuzemské výstavy, ale často zavítává i do Polska.

Netradiční hosté v Černigovu

Hradecký hotel Černigov hostil o prvním dubnovém víkendu Mezinárodní výstavu koček. Po oba víkendové dny se přízemí hotelu proměnilo v ležení takřka dvou stovek chlupatých návštěvníků. V sobotu byla volena veřejností i Miss Kočka. Tou se stala, lépe řečeno stal, bengálský kocourek chovatelky Markéty Kúsové.