Chybí doktoři. Dětská pohotovost byla omezena

Nový Bydžov - Novobydžovská nemocnice se potýká s nedostatkem personálu. A může být hůř.

Osud novobydžovské nemocnice nebude podle mnohých růžový. Takový názor zastává i starosta Bydžova Pavel Louda, podle kterého se nedá vyloučit, že bude za čas tamní špitál uzavřen.

Konec hrozil kvůli nezájmu lékařů i dětské pohotovosti, ale podařilo se ji zachovat. Od pátku bude fungovat omezeně – každý den včetně víkendů a svátků od osmi hodin do poledne. „Zkrácení ordinační doby je výsledkem dlouhodobých jednání, kdy se vedení nemocnice snažilo zabezpečit fungování a personální obsazení, což se nakonec podařilo,“ uvedla náměstkyně nemocnice Jana Kolářová.

Nemocnice v Novém Bydžově nemá vlastní dětské oddělení, tedy dětské specialisty a pohotovost tak zajišťují praktičtí lékaři pro děti a dorost z okolí.

„Vzhledem k dlouhodobě nízkému zájmu o služby na pohotovosti ze strany dětských praktických lékařů se jim nemocnice snaží vyjít v maximální možné míře vstříc,“ uvedla mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, pod který bydžovská nemocnice spadá, Magdaléna Doležalová.

Na základě jejich požadavků je na pohotovosti nově ve službě dětská sestra a vybavení je rozšířeno o nový diagnostický přístroj. Podle náměstkyně Jany Kolářové díky tomu dojde ke zkvalitnění péče. „K lepší a okamžité diagnostice přispěje i přístroj na měření ukazatele zánětu. Ten jde díky přístroji zjistit rychle a bez odběru žilní krve. Díky ihned dostupným výsledkům se může lékař rychleji rozhodnout o průběhu další léčby. Tento přístroj je zakoupen z dotace města Nový Bydžov, za což patří městu velký dík,“ řekla lékařka. Město za něj utratilo kolem čtyřiceti tisíc korun.

Pacienti se mohou o víkendech nebo večer obracet na infolinku rychlé záchranné služby, kde s nim danou situaci probere lékař a doporučí další postup. V závažných případech samozřejmě doporučujeme volat přímo 155.

Starosta Bydžova Pavel Louda je rád, že se podařilo pohotovost zachovat, ale jinak je celkem skeptický. „Vítám, že jsme se dohodli a děkuji vedení krajského úřadu i nemocnice, že zvolily konstruktivní přístup. Udělalo se maximum a podařilo se splnit náročné normy. Z hlediska financí a využívanosti nemocnice to však není jednoduché. Jak dlouho se podaří to udržet, je otázka,“ uvedl Louda. Podle něj totiž není nemocnice dostatečně vytížená a problém spatřuje i v byrokracii.

„Ta zvítězila nad zdravým rozumem. Drahé je vybavení, ale i personál a léky. Splňovat se musí řada norem, dělá se vše proto, aby to nešlo. Je to začarovaný kruh. Z mého pohledu jsme se dostali do situace, kdy nás systém požírá. Tváříme se, že je vše správně, že to tak musí být. Vše se mění a my se tomu nedokážeme přizpůsobit,“ dodal s tím, že osud nemocnice nevidí růžově.

Zdravotnický holding však v dohledné době nic měnit nehodlá.

„Jiné ambulance či poradny nemá Nemocnice Nový Bydžov v plánu omezovat, jejich fungování je zatím bezproblémové a personální obsazení je zajištěné,“ dodala mluvčí Doležalová.