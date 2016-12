Čínský Mountfield. Co bude s hokejem?

Hradec Králové - Zda se prodej společnosti Mountfield čínským investorům dotkne i hradeckého hokeje, není jasné.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Oceláři Třinec.Foto: Deník/ Michal Fanta

Spoluvlastníka hradeckého hokejového klubu, společnost Mountfield, kupuje čínská Eurasia Development Group Limited. Zda bude obchod něco znamenat pro hradecký hokej je zatím velkou neznámou. Mountfield vlastní padesát procent hokejového klubu a figuruje i v jeho názvu. Druhou polovinu akcií vlastní krajské město.

Jeho vedení se o obchodu dozvědělo od novinářů. „Prodej podílu ve firmě Mountfield je privátní věcí vlastníka. Město o této transakci předem informováno nebylo. Je to pro nás nová informace, s níž budeme pracovat," uvedla tisková mluvčí magistrátu Magdalena Vlčková. Hradec má se společností Mountfield podepsánu dohodu o výkonu akcionářských práv. V roce 2013 ji schválilo zastupitelstvo. Je podepsána na šest let a nemůže být ukončena výpovědí. Odstoupit se od ní dá pouze v případě jejího významného porušení. „Město nepředpokládá žádné změny ve vztahu se společností Mountfield, i když vyloučit se to samozřejmě nedá," dodala mluvčí Vlčková.

Vyjádření prezidenta klubu Mountfield HK Miroslava Schöna

Ve středu 14. prosince 2016 byla uveřejněna informace, že majoritní vlastník společnosti Mountfield a.s. Ing. Ivan Drbohlav prodal svůj podíl zahraniční investiční firmě Eurasia Development Group Limited. K této záležitosti se vyjadřuje prezident klubu a předseda představenstva Mountfield HK, a.s. Ing. Miroslav Schön:



Vážení sportovní přátelé,

Ing. Ivan Drbohlav již delší dobu zvažoval spojení se silným partnerem. V minulých dnech byla celá transakce ukončena a do firmy Mountfield a.s. vstoupil nový akcionář. Co to znamená pro náš hokejový klub? Nový akcionář potvrdil, že bude respektovat všechny uzavřené smluvní závazky, tedy i akcionářskou smlouvu mezi Mountfield a.s. a městem Hradec Králové. V případě zájmu Města je i připraven projednat její prodloužení na další, minimálně šestileté období.



Já osobně jsem si svůj podíl ve firmě Mountfield a.s. ponechal a byl jsem potvrzen ve funkci místopředsedy představenstva. I nadále zůstávám v čele našeho Klubu a již nyní se těším na derby a následně na naši účast na Spenglerově poháru v Davosu.



Vážení příznivci našeho Klubu, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví do nového roku. A ze všeho nejvíce Vám přeji mnoho radostných okamžiků, které nám budou přinášet výsledky našich hokejistů.



Ing. Miroslav Schön, prezident a předseda představenstva Mountfield HK, a.s.