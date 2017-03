CTP řeší dohodu, ale i odvolání

Hradec Králové - Kraj má do konce března rozhodnout o odvolání společnosti.

Rozestavěné skladovací haly na okraji Hradce Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Do konce tohoto měsíce by měl kraj vynést verdikt o tom, jestli vyjde vstříc odvolání firmy CTP, která neuspěla u stavebního úřadu. Anebo naopak, potvrdí zamítavé stanovisko stavebního úřadu k žádosti o dodatečné stavební povolení.

„Odvolání firmy CTP bylo se spisem krajskému úřadu doručeno dne 26. ledna 2017. Rozhodnutí o odvolání bude vydáno v zákonné lhůtě 60 dnů. Proti rozhodnutí o odvolání správní řád nepřipouští možnost podání dalšího odvolání," uvedla tisková mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Zástupci developerské společnosti CTP své šance na úspěch, respektive získání dodatečného stavebního povolení však vidí více než reálně.

„Domníváme se, že rozhodnutí stavebního úřadu v Hradci Králové nebylo správné, proto jsme se odvolali a očekáváme zrušení tohoto rozhodnutí a vrácení věci k novému rozhodnutí," řekl vedoucí právního oddělení CTP Luboš Zajíček.

Firma chce postavit nové haly, ale stále nabízí dohodu

Hradecký deník již několikrát informoval, že klíčovou věcí pro dostavbu skladových hal firmy CTP je svolení hradecké radnice s využíváním příjezdové cesty. To developeři od hradeckých zastupitelů i pod pohrůžkou žaloby několikrát nedostali.

Náhradní varianta a dvě haly na obzoru

Trumfy, jak se zdá, má však společnost CTP ve svých rukou. Stále více reálně se totiž rýsuje dohoda s vlastníkem sousedních pozemků. Pokud by se firma se soukromníkem dohodla, nepotřebovala by již svolení hradecké radnice a příjezdovou cestu by si obstarala z jiné strany.

„Dohoda s vlastníkem sousedních pozemků existuje. Soused pracuje v součinnosti s námi na územním rozhodnutí, které obsahuje dopravní napojení areálu CTP z jiné strany," dodal vedoucí právního oddělení firmy Luboš Zajíček s tím, že tato varianta zahrnuje i zástavbu pozemků dvěma dalšími halami. Nicméně nabídka dohody s městem stále platí.

I přestože firma CTP před několika týdny zažalovala – v prvním stání o více než 20 milionů – město Hradec Králové a zároveň jedná s třetí stranou o nové příjezdové cestě, dohodu hradecké radnici stále nabízí.

„Stále platí naše nabídka učiněna městu Hradec Králové jednat o dohodě o narovnání, kterou stále považujeme za nejrozumnější a bezrizikové řešení soudního sporu CTP a města. V rámci tohoto narovnání je CTP připraveno vzdát se svých nároků za zpoždění projektu, které jsme již uplatnili u soudu," znovu zdůraznil Zajíček.

Na svém posledním zasedání se ovšem k možné dohodě hradečtí zastupitelé nevrátili. Naopak z úst primátora Zdeňka Finka zazněla informace, že město se již poohlíží po právní kanceláři a je pravděpodobné, že pro zastupitele je možná dohoda s developery již uzavřenou kapitolou.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje do několika týdnů rozhodne o odvolání firmy CTP, které mu od konce ledna leží na stole. Bude to další mezník ve vlekoucí se kauze. Pokud zastupitelé neotočí o 180 stupňů, jejich další zasedání by mělo následovat až po krajském verdiktu.