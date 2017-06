Dálnice odkryla tajemství od doby kamenné po bitvu u Hradce

Hradecko - Když se na začátku dubna vrhli archeologové na pole, kudy za pár let povede další úsek dálnice D11, věděli, že je čeká zlatý důl poznání. A nemýlil se.

„Byl to takový splněný sen. Po vedlejší silnici jsme jezdili roky a celou dobu jsme si přáli nahlédnout pod povrch budoucí dálnice," netajil svůj dávný sen vedoucí katedry archeologie hradecké univerzity Radomír Tichý, když včera ukazoval prozatímní výsledky na vykopávkách. Nadšený byl i archeolog ze společnosti Archaia Daniel Štolc. „U úseku nedaleko Předměřic se nacházíme na sídlišti z mladší doby kamenné. Tedy přibližně 4700 let před naším letopočtem," informuje nás Daniel Štolc a ukázal na vytyčené pole, skrývající půdorys „dlouhého domu". „Dlouhé domy se jim říkalo proto, že na délku měřili od deseti do čtyřiceti metrů a na šířku až sedm metrů," dodal archeolog . Jen o kus dál se pod zeminou objevila „hliníkovna", tedy obdoba naší cihelny, která sloužila jako samoobsluha. „Kdo chtěl, přišel a nakopal si hlínu. A to buď na cihly, keramiku či stavbu pece. Jako velmi důležitý artefakt považuje Daniel Šolc nález několika kamenných seker. „Nebýt seker, tak tu nejsou zemědělci a jsme stále jen sběrači," uvedl archeolog s poukazem na to, že před příchodem prvních lidí do okolí Hradce Králové tu byly jen lesy.

Střípky války

Ovšem archeologové nenacházejí na ploše určené pro budoucí stavbu dálnice pouze historické střípky z pravěku. „Na začátku průzkumu jsme udělal detektorový průzkum, kdy jsem našli celou řadu dokladů ústupu rakouské armády v roce 1866," uvedl na staveništi nedaleko bitevního pole na Chlumu Radomír Tichý s dodatkem, že tento průzkum zaplní i některá bílá místa této války. „Našli jsme místa, kde došlo k menším bitvám, které z historických pramenů neznáme," dodal Tichý.