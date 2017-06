Děti zažijí Chytré léto s Filozofickou fakultou UHK

Hradec Králové - Letos poprvé se na akademické půdě Univerzity Hradec Králové uskuteční příměstský tábor. Chytré léto s FFildou si děti užijí od 21. do 25. srpna. Závěr prázdnin jim tak může zpestřit zábavný program zaměřený na společenské vědy a historii.

Slavnostní setkání v rámci 10 let existence Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové v archeoparku pravěku ve Všestarech.Foto: archiv FF UHK

Není však třeba se obávat toho, že bude děti čekat studium v učebnách či dokonce skládání zkoušek. Účastníci tábora sice zažijí svou první slavnostní imatrikulaci a závěrečnou promoci, při níž obdrží diplom bakaláře oboru Táborové vědy, ale je pro ně připraven i pestrý interaktivní program, při němž se s akademiky i studenty FF UHK proletí světem i časem. Půjdou po stopách pračlověka v Archeoparku pravěku ve Všestarech, s archiváři zachrání Lexikon kouzelných dějin, se sociology absolvují stezku odvahy v městských lesích, zasportují si při antické univerziádě, navštíví rozhlasové i televizní studio a sepíší dokonce Deklaraci dětských lidských práv.

Tábor je určen dětem od šesti do dvanácti let. Program tábora bude vždy od 8 do 16 hodin. Po celou dobu konání tábora bude zajištěn odborný zdravotnický a pedagogický dohled.