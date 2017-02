Do Hradce míří velvyslankyně

Hradec Králové - Do krajské metropole přijede ve čtvrtek norská velvyslankyně J. E. Siri Ellen Sleter.

Velvyslankyně Velké Británie v České republice Jan Thompsonová.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Hradec navštíví v rámci projektu Den norské kuchyně, který se koná na Základní škole Milady Horákové. Velvyslankyně s žáky a učiteli poobědvá speciální norské menu.

Nebude to jediný vzácný host, který do Hradce ve čtvrtek zavítá. Britská velvyslankyně Jan Thompson přijede na Britský den do Regiocentra Nový pivovar, aby ubezpečila místní podnikatele, že Británie pro ně nadále zůstává významným obchodním partnerem.