Do Hradce po D11 letos, do Jaroměře v roce 2020

Královéhradecko, Jaroměř - Letošní rok bude pro řidiče jedním ze zlomových. Už na sklonku srpna se má otevřít poslední úsek dálnice D11 do Hradce Králové.

Dálnice Praha - Hradec Králové. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Ještě na jaře má začít archeologický průzkum na pokračujícím úseku autostrády směrem na Smiřice a Jaroměř.

„Co se týče navazujícího úseku na Jaroměř, tak doufám, že archeologický průzkum bude trvat jen tak dlouho, jak bude potřeba. My ale věříme, že na mnoha místech bude ukončen do podzimu, a na těch místech začneme hlavní stavební činnost, to znamená, že někdy v září bychom mohli začít dělat hlavní stavební objekty, jako jsou křižovatky a mosty," řekl na pátečním jednání o dostavbě D11 ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Na dálnici z Hradce Králové do Jaroměře je již podle ministra dopravy Dana Ťoka vysoutěžen dodavatel, a pokud vše půjde podle plánu, měla by stavba, která spolkne 10 miliard korun, trvat zhruba dva a půl roku. „Máme tam jen dva problémové pozemky, které asi budeme muset vyvlastnit. Jinak je z pohledu výkupu připraveno 99,6 procenta pozemků," uvedl na včerejším jaroměřském setkání ministr Dan Ťok.

Dálniční anabáze

Stavba dálnice D11 od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové. V roce 2014 stavbaři začali budovat zatím poslední tříkilometrový úsek z Osiček, který má být dokončen letos v létě. Již v lednu ministr dopravy Dan Ťok v Dobrušce po setkání s polským ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykem uvedl, že celá dálnice z Hradce Králové by v ideálním případě mohla být až na polské hranice dokončena v roce 2025.

Zlatý ráj archeologický

Podle starosty Trutnova Ivana Adamce (ODS) jsou plány ministerstva připraveny dobře, ale obává se zdržení stavby ze strany archeologů.

„Archeologický průzkum může trvat déle, než předpokládá ministerstvo," řekl Ivan Adamec s poukazem na to, že hlavně území kolem Smiřic bude pro archeology zlatým rájem. „Je to místo, kde jsou památky na stěhování národů z pátého až šestého století našeho letopočtu. Tedy z doby, ze které de facto neexistují písemné prameny," uvedl starosta Trutnova.

Bez kontrolních dnů

Na pátečním jaroměřském jednání přišla na přetřes i otázka kontrolních dnů na dálnici. Jak ministr Dan Ťok, tak i náměstek královéhradeckého hejtmana Martin Červíček se chtějí vyhnout zbytečným průtahům a komplikacím při samotné stavbě. „S panem náměstkem Červíčkem jsme domluveni, že mě navštíví. Dálnice se postaví tím, že se bude stavět, a ne tím, že o tom budeme jednat," uvedl ministr Dan Ťok a dodal, že ohledně kontrolních dnů má požadavky i z jiných krajů. „Pozvu na jednání kohokoliv, ať se podívá, jaký je postup prací. Nemyslím si, že je potřeba ŘSD zatěžovat s pořádáním kontrolních dnů," dodal ministr s tím, že to není výraz žádného znevažování hejtmanství. „Například s tím královéhradeckým se jedná velmi dobře," uvedl Dan Ťok. O kontrolních dnech neuvažuje ani Martin Červíček: „Máme domluvenou schůzku. Neříkejme však kontrolní dny. Myslím, že všichni vnímáme, že se kolem D11 musíme setkávat pravidelně."