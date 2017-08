Do kiosku se dala dřevomorka, oprava se prodraží o milion

Hradec Králové - V době, kdy se stavěly kiosky na hradeckém Pražském mostě, častovala je veřejnost nelichotivě. Říkalo se o nich, že jsou to nejdražší záchody ve střední Evropě.

Kiosek na Pražském mostě v centru Hradce Králové.Foto: Jakub Misík

A peníze tyto stavby, které navrhl architekt Jan Kotěra, polykají i dnes.

Během jejich opravy se zjistilo, že jeden z kiosků napadla dřevomorka. Dřevokazná houba se našla po odkrytí dřevěné konstrukce a krovu pod zdobnými měděnými reliéfy. „Potvrdil to i zoomykolog doporučenýz Národního památkového ústavu. Projektant nyní zpracovává dokumentaci k výměně krovu a střešních vrstev včetně bednění, která bude i podkladem pro definitivní vyčíslení těchto vícenákladů. Tyto záchranné práce jsou ale s ohledem na stav a historii objektu nezbytné,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu Petr Vinklář. Podle něj je nejvýhodnější k tomuto krok přistoupit právě teď. „Navýšení rozpočtu oprav musí schválit městská rada i zastupitelstvo. Předběžně jde o jeden milion korun, ale to by měla být částka s určitou rezervou. Přesnou cenu určí až podrobná dokumentace,“ dodal Vinklář.

Oprava kiosků, které jsou památkově chráněné, je pod přísnou kontrolou Národního památkového ústavu a jeho pracovníků z územního odborného pracoviště v Josefově. Dohlížejí na veškeré práce a schvalují jejich postup a způsob provedení. Původní termín dokončení jejich rekonstrukce byl do konce září. Případná oprava dřevěných konstrukcí by mohla tento termín posunout o několik týdnů.

Nejdřív kiosky nikdo nechtěl opravit, pak firma utekla

Pražský most, který se nachází na nábřeží císaře Františka Josefa a Eliščině nábřeží, je jednoobloukový železný most přes řeku Labe. Postaven byl v roce 1910 podle architekta Jana Kotěry na místě původního pevnostního mostu z 18. století. Most má typické kamenné zábradlí a konstrukce mostu je opatřena osvětlovacími stožáry a oblouky nad vozovkou. Čtyři kruhové stavby na předmostích slouží jako kiosky. Ty se na mostě objevily dva roky po jeho dokončení, v roce 1912. Celkem jsou čtyři a dva z nich už jsou opravené. Hradec chtěl opravit i zbylé kiosky, nejdřív o to však žádná společnost neměla zájem a nakonec firma, která zakázku získala, skončila v insolvenci a prací zanechala. Nyní se zase objevily problémy s dřevomorkou.