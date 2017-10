Dostanou Hradečtí nové parkhausy? Město o nich rozhodne na jaře

Hradec Králové - V blízkosti hradecké fakultní nemocnice a u polikliniky na Slezském Předměstí by do několika let mohly vyrůst nové parkovací domy.

Ilustrační fotoFoto: Daniel Vacek

Zaparkovat bez problémů u hradecké fakultní nemocnice nebo u polikliniky na Slezském Předměstí se rovná takřka zázraku. Zdejší parkoviště už delší dobu nezvládají nápor aut. I proto leží na stole hradeckého magistrátu vize, která by tyto nešvary měla odstranit a v blízkosti obou zdravotnických zařízení počítá s výstavbou parkovacích domů. „Jednáme se společností ISP, která má podle koncesní smlouvy vybudovat nové parkovací plochy. Máme vytipované lokality pro nové parkovací domy, jejichž výhodnost prověří studie,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich s tím, že parkovací místa budou po konci smlouvy převedena do majetku města. Studie má prověřit podobu a kapacitu parkovacího domu v Jižní ulici u polikliniky na Slezském Předměstí, před hradeckou fakultní nemocnicí u Zborovské ulice a v areálu Univerzity Hradec Králové, který je také velmi blízko nemocnice. Výsledkem studií, ze kterých se pak bude vycházet při zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení, bude i návrh organizace dopravy a dopravního značení v okolí parkovacích domů. Zároveň má poskytnou předběžný odhad investičních nákladů na jejich výstavbu. Rozhodne jaro „Na jaře příštího roku se rozhodne, jestli se bude připravovat stavba jednoho nebo více parkovacích domů, vše bude záležitostí nejen financí a významu pro danou lokalitu, ale i reálný horizont jejich skutečné výstavby,“ doplnil informace Jindřich Vedlich. Projekt na Slezském Předměstí uvažuje s výstavbou parkovacího domu na místě stávajícího parkoviště mezi klinikou a Stavoprojektem. Kampus i kasárna U fakultní nemocnice se však chystá výstavba i dalšího parkovacího domu. Jeho výstavbu si má vzít na starosti Univerzita Karlova, která za zdmi areálu staví kampus za dva a půl miliardy korun. „S tímto kampusem, co se týče parkování, přichází další problém navíc. Ale máme vstřícná jednání, kdy jsme UK nabídli pro stavbu jejich parkhausu náš pozemek nedaleko vjezdu z ulice Zborovská,“ uvedl před nedávnem ředitel fakultní nemocnice Vladimír Palička, který již po nástupu do své funkce, stejně jako jeho předchůdci, volá po dalších místech pro zaparkování. V rámci systému ISP jsou v Hradci Králové v provozu dva parkovací domy, RegioCentrum s kapacitou 425 míst a Katschnerka, kde je 500 míst. Územní rozhodnutí již má nový parkovací dům v Gayerových kasárnách, pro podání žádosti o stavební povolení chybí jen několik vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Smlouva mezi městem a ISP ohledně poskytnutí pozemků pro stavbu tohoto parkovacího domu s kapacitou 320 míst je již uzavřená.

Autor: Petr Vaňous