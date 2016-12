Drábek: Pověst našeho divadla je vypracovaná

Hradec Králové - Umělecký šéf hradeckého Klicperova Divadla David Drábek se Deníku svěřil s hodnocením končícího roku a poslední letošní novinkou na reperotáru – Čtyřlístkem.

Umělecký šéf a režisér hradeckého Klicperova divadla David Drábek Foto: Deník/David Taneček

Jak hodnotíte právě končící kalendářní rok?

U nás v divadle je to samozřejmě trochu komplikované. Divadelní sezónu, jako takovou, máme od září do června. Hodnotit kalendářní rok právě dnes, je tak trochu ošajslich. Ale hodnotím ho samozřejmě dobře. Zažíváme zlaté časy, kdy je zájem diváků značný. Hlavně jsme neslevili z našeho úsilí, kdy vedle zábavných pořadů experimentujeme. Inscenujeme také věci podstatně složitější a dramatičtější. Jsem pyšný na to, že se nám daří, zvát do Hradce Králové ty nejzajímavější české režiséry současné doby. Pověst našeho divadla je, myslím, vypracovaná, což je dobře a děkujeme za to.

Vaše nejnovější hra Čtyřlístek měla na hlavní scéně divadla premiéru 17. prosince. Kdo by si ji podle vás neměl nechat ujít?

Historie legendárních čtyř kreslených přátel Fifinky, Pinďi, Myšpulína a Bobíka se započala v roce 1969. Tehdy se v redakci jednoho nakladatelství objevil čtyřiadvacetiletý Jaroslav Němeček s prvním příběhem, jmenoval se Vynález prof. Myšpulína. Původně vůbec nepočítal s tím, že by tyto příhody mohly mít pokračování. Velký zájem čtenářů si vynutil další díly. Pro čtyřlístek je zásadní věc, kterou bych chtěl tímto vyhlásit: „Vy, kdo máte rodiny, děti a široké příbuzenstvo, vy, kdo se v rodinách hádáte a litujete, že nemůžete jít do divadla, protože nemáte děti nebo právě proto, že je máte, sbalte se a přijďte za námi". Konečně máme na repertoáru inscenaci, která je pro celou rodinu. Zvládnou ji děti od tří let věku. Radovat se budou rodiče a prarodičce, protože pamatují dobu, kdy kult Čtyřlístku vznikl".

(ež)