Drahá cyklověž? Názory se různí

Hradec Králové - Radost a spokojenost na straně jedné, pochybnosti na straně druhé. Zastupitelé kývli na nákup cyklověže, která stojí u hradeckého hlavního vlakového nádraží.

Cyklověž v Hradci Králové.Foto: archiv Deníku

Investor Rudolf Bernart je s jejich krokem, na který si musel dlouhou dobu počkat, spokojen. Ne všichni zastupitelé však pro nákup věže ruku zvedli. Proti byl například Martin Hanousek (SZ). Upozorňoval na podle něj přemrštěnou cenu i fakt, že město mohlo koupit věž zcela novou a financovat jí pomocí dotace.

„Tímto nákupem pokrýváme ztráty soukromého podnikání. Koupili jsme starý prototyp za šest milionů korun. Pokud někdo z města nákup panu Bernartovi slíbil, jak on tvrdí, je to obcházení výběrového řízení. Stavba musí být při přesouvání odstraněna. Ze zákona vyplývá, že je to stavba na odstranění, tudíž by město za tuto konkrétní věž mělo zaplatit jen cenu materiálu,“ poznamenal Hanousek, který podle svých slov s věží nemá žádný problém. „Je to dobrý nápad, nemám proti tomu nic. Ale tento krok města je vyhazování peněz,“ uvedl a dodal, že podle něj panují i rozpory ve vyjednávání ceny. „Pan Bernart byl ochotný přistoupit na cenu 5,8 milionů korun. Město však zaplatí o 250 tisíc víc. Nechápu to,“ dodal.

Investor Bernart tyto argumenty slyšel i na veřejném jednání zastupitelstva. „Jsou to názory, které se od začátku stavěly proti věži,“ myslí si. Bernart má podle svých slov obavu spíš z toho, že bude lidem u nádraží chybět.

Případný přesun cyklověže se uskuteční až v době, kdy se bude stavět plánovaný nový hotel na Riegrově náměstí. „Jako náhradní lokalita pro přesun věže byla vytipovaná oblast u terminálu hromadné dopravy v blízkosti obchodního domu Lidl. Nové umístění věže jsme konzultovali mimo jiné s architektem Kotasem, autorem podoby terminálu a Riegrova náměstí. Vše je zároveň v souladu s uzemním plánem i dopravním řešením lokality,“ prozradil náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Zastupitelé odkup věže schválili s podmínkou, že současný majitel doloží všechny potřebné dokumenty dokladující právní vztah stavby k pozemkům, na kterých stavba stojí. „A zároveň že bude věž provozovat ještě rok po koupi objektu městem. Na tom jme se již dohodli,“ dodal Vedlich.