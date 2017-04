Dvacet let konference Internet ve státní správě a samosprávě

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Organizátorům se povedlo zaujmout státní správu i samosprávy. Dělají to asi dobře…

Stánky rozmístěné po chodbách kongresového centra poskytující řadu zajímavých informací.Foto: archiv ISSS

Hradec Králové se ve dnech 3. a 4. dubna opět zaplní účastníky jedné z nejvýznamnějších konferencí zaměřených na informatizaci veřejné správy v celém regionu střední a východní Evropy.

Celkový počet hostů již řadu let pravidelně překračuje číslo 2300, ve výstavní části se představí více než stovka tuzemských i zahraničních dodavatelů technologií a služeb a v programu proběhne přes 200 přednášek a diskusních setkání.

Na několik otázek týkajících se této prestižní akce odpovídá její výkonný ředitel, RNDr. Tomáš Renčín.

Co je podle vás hlavním klíčem k úspěchu konference?

Když jsme v Hradci začínali, byla pro nás rozhodující dobrá dostupnost, kompaktní a přitom vyhovující prostory KC Aldis i služby, které byly ve městě k dispozici. Nároky se postupně zvyšovaly, ne vše je úplně stoprocentní, ale na druhé straně je to zavedená tradice. Vedle obliby Hradce Králové bylo nesmírně důležité to, že hned v počátcích jsme dokázali upoutat pozornost lidí z veřejné správy, přestože elektronizace administrativy a využívání internetu byly prakticky v plenkách. Postupně se pak obsah i formát konference měnil podle vývoje technologií i požadavků účastníků. Z původní osvětové akce se konference přerodila v současnou renomovanou platformu, na níž se v posledních letech probírají všechny důležité události v oblasti informatizace, diskutují komplikované projekty elektronického vládnutí a určují nové trendy a postupy. Musím tady ale zdůraznit, že každý ročník je těžší a těžší, je potřeba mít nové nápady a témata a bez usilovné práce sehraného týmu by to určitě nešlo.

Každoročně se vám daří přitáhnout do Hradce Králové celou řadu osobností i špičkových politiků …

Ono je to samozřejmě spojeno s tím, co bylo řečeno výše. V Evropě je jen málo akcí, na nichž se soustředí během dvou dnů takové množství zástupců státní správy, samospráv, odborníků i klíčových dodavatelů, jako právě v jarním Hradci. Není divu, že je to zajímavé místo i pro špičkové politiky. Konference je vysoce ceněna i v Bruselu, o čemž ostatně svědčí účast místopředsedkyně EK Neelie Kroes v roce 2014 nebo loňská návštěva komisařky Věry Jourové.

Letos plánuje vystoupení i premiér Bohuslav Sobotka, nebudou chybět oba vicepremiéři Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek a několik dalších ministrů, poslanci obou komor Parlamentu a mnozí další.

Na co se účastníci letošního ročníku mohou těšit?

Každoročně je velký zájem o úvodní přednášky vedení ministerstva vnitra a hlavně o populární diskusní „kavárnu" v rámci slavnostního zahájení.

Důležitou částí pondělního programu je také odborný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví.

Dalším z viditelných témat bude i koncept tzv. „chytrých měst" – prezentace by měly být zaměřeny především na ukázky fungujících projektů a příklady dobré praxe – mezi nimi nebudou chybět ani některé hradecké projekty.

Program se ale dotkne celého spektra využití moderních technologií, ať už jde o turistický ruch, justici či geoinformace.

A určitě nesmím zapomenout ještě na jedno klíčové téma, které bude rezonovat v průběhu obou konferenčních dnů. Půjde o informace o dopadech nového nařízení EK k ochraně osobních dat označované jako GDPR. To totiž zasáhne doslova všechny a přestože nabude účinnosti až v květnu příštího roku, vzhledem k řadě zcela nových povinností, funkcí i procesů je podle expertů nejvyšší čas začít intenzivně pracovat na přípravě.

Zastavme se krátce u populárních soutěží…

Na konferenci ISSS se jako obvykle setkávají i vítězové oblíbených soutěží, jako jsou například Zlatý erb, Biblioweb, JuniorErb či Český zavináč. Slavnostní vyhlášení Zlatého erbu se uskuteční v rámci pondělního galavečera. Letos navíc došlo k výraznému navýšení počtu účastníků – celkově se do soutěže zapojilo 504 projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem počet soutěžících vzrostl o více než 50 %. Do kategorie Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, která se uděluje v rámci celostátního kola soutěže, se přihlásilo 75 projektů. Ve spolupráci s pořadatelem Zlatého erbu, jímž je od letošního ročníku spolek Český zavináč, rovněž vyhlásí Iniciativa 202020 „nejlepší online službu e-governmentu".

A na závěr - proč vlastně jste si pro konferenci vybrali právě Hradec Králové?

Některé hlavní argumenty jsem uvedl už na začátku, ale velkou roli hraje fakt, že jsem místním rodákem, mám to město rád a stále se sem vracím. Prožil jsem tu prakticky celé mládí, závodil ve vodním slalomu za místní SKVS Slavia a mám tu dodnes spoustu přátel. Mimochodem, snažíme se také o revitalizaci bývalé Slezské plovárny a jejího okolí, v loňském roce jsme usilovali o posílení pozice města a kraje v oblasti kongresového turismu a průběžně iniciujeme kultivaci okolí KC Aldis včetně zlepšení dlouhodobé bolesti, kterou je parkování. Prostě se snažíme o to, aby bylo v Hradci Králové ještě o něco lépe…

Prokop Konopa