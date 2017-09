Fanoušky vystřídaly na stadionu bagry

Hradec Králové - Když kouč hradeckých hokejistů Václav Sýkora dostane otázku, zda by chtěl mít v týmu nastálo silnou brankářskou dvojici Patrik Rybár - Jakub Sedláček, vždy se usměje a odpoví: „To by bylo ideální řešení, ale nezáleží to jen na mně…“ Teď má jistotu, minimálně ještě v říjnu Sedláček v klubu zůstane.