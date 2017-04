Farářství získá dvě stovky bytů. Roste tu jedenáct nových domů

Hradec Králové - Hradecká čtvrť Farářství bude mít v nejbližší době „mladšího bratříčka".

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Po devíti letech čekání se k životu probudil rezidenční projekt Nové Farářství.

Před měsícem tu začal růst první z jedenácti nových viladomů, které nabídnou celkem dvě stě nových bytů. Novou čtvrť situovanou v lokalitě Farářství na pomezí Václavkovy ulice začala původně připravovat investiční společnost J & T Real Estate. To se psal rok 2008.

Pak přišla finanční krize a vize nového sídliště zapadala prachem. Vše se změnilo na začátku minulého roku, kdy se do projektu vložila hradecká stavební a developerská firma Stako.

Do několika let se hradecké Farářství rozroste o 200 nových bytů. Vzniknou v rezidenci Nové Farářství, kde hradecká firma Stako staví 11 viladomů. S ohledem na celkový rozsah projektu, který má být realizován na ploše o velikosti téměř tří hektarů, jsou práce rozděleny do dílčích etap, poslední fáze podle prvních odhadů má skončit do pěti let. „Je to ale orientační odhad. Chceme projekt dokončit co nejdříve," uvedl Petr Ptáček, který je ve firmě Stako zodpovědný za developerské projekty.

První z domů už pomalinku roste a další je mu „v patách". „Z jedenácti domů jich nyní máme pět pod stavebním povolením. Před měsícem jsme začali s výstavbou prvního domu. Vedle něj nyní začínáme s výstavbou druhého," řekl Petr Ptáček, kterého těší, že už teď je o tuto klidnou čtvrť mezi kupujícími značný zájem, který se odráží v poptávce po zdejším bydlení. „Jeden dům je již prodaný a o další je eminentní zájem," doplnila informace kolegyně Petra Ptáčka Monika Langrová s dodatkem, že oproti původnímu projektu investiční společnosti J & T se Nové Farářství od barevnosti uchýlilo k decentním tónům. „Původní projekt počítal s tím, že domy budou modré, červené či zelené. My jsme to trošku zklidnili a přiklonili jsme se k zemitému tónu," uvedla Monika Langrová.