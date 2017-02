Firma CTP žene město k soudu

Hradec Králové - Společnost je připravena chtít po Hradci Králové stovky milionů korun.

Rozestavěné skladovací haly na okraji Hradce Králové.Foto: Deník/ Michal Fanta

Nedostavěné sklady, které vyrostly u hradeckých Svinar bez stavebního povolení, by mohly městskou kasu vyjít draho. Společnost, která torza vlastní, dodržela slib a na radnici podala předevčírem kvůli ušlému zisku žalobu. Ve hře může být bezmála čtvrt miliardy korun, i když aktuální žaloba proti městu počítá s částkou v rámci několika desítek milionů.

„Celkem je nyní v žalobě částka přes 20 milionů korun. Žalujeme to nyní zatím jako zpoždění projekt, protože finální rozhodnutí stavebního úřadu o nepovolení stavby ještě nepadlo," uvedl mediální konzultant CTP Boris Kudláček s tím, že se má jednat o finanční škodu, která měla firmě jednáním vedení města vzniknout od začátku roku 2016 a nejedná se tedy o období takzvané černé stavby.

Pokud se ovšem firmě nepodaří projekt skladových hal zrealizovat vůbec, požadována částka se má zvednout až na horentních 220 milionů korun.

Ostře sledovaná hradecká kauza, kdy zastupitelé odmítli několikrát udělit CTP svolení s využívání příjezdové cesty, což je alfou a omegou k dokončení rozestavěných skladových hal, tak dostává další rozměr. Vedení krajské metropole si prozatím pevně stojí za tím, že jednání developerské firmy akceptovat nechce a o dohodu zájem nemá.

CTP chtěla dohodu. Teď přitlačila a zažalovala město

Kauza kolem „černých" skladových hal společnosti CTP má další pokračování. Developerská firma požadovala dohodu s městem. Nestalo se tak. Hradečtí zastupitelé byli neúprosní a souhlas s využíváním příjezdové cesty - klíčové záležitosti, která firmě chybí při získání dodatečného stavebního povolení - na posledním zasedání neudělili. Developerská firma přešla do ofenzívy a po městě požaduje u soudu přes 20 milionů korun, respektive 220 milionů pokud by se jim skladové haly nepodařilo dostavět vůbec.

„Jednání CTP odsuzuji a myslím si, že město by třeba mohlo zkusit nějakého mediátora. Osobně bych se soudu nebála, protože pravda je na straně města," uvedla zastupitelka Monika Štayrová (ANO 2011).

Náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09), který již delší dobu považuje jednání CTP za nátlak uvedl: „Můj názor je stále stejný, město by nemělo ustoupit."

Ne všichni zastupitelé ovšem se striktním postojem města souhlasí. Například Milan Sommer a Leoš Heger (oba TOP 09) již delší dobu zastávají názor, že by se město s CTP dohodnout mělo. A to především proto, aby případný nejistý spor negativně nezatížil krajské město na několik let dopředu.

Většinu trumfů má však v současnosti v rukou developerská společnost. V nedávné době oznámila i to, že potřebnou příjezdovou cestu má přislíbenou od soukromníka.

Městu tak hrozí scénář, že se skladové haly dostavěly, ale zároveň bude bojovat ve vleklém soudním sporu o desítky milionů. Jisté je, že kauza nedostavěných hal bude i nadále horkým tématem nejen hradeckých zastupitelů.