Flošna zažila jednu z nejhorších sezon a opět uvažuje o zastřešení

Hradec Králové - Jako jednu z nejhorších sezon od otevření v roce 2010 hodnotí vedoucí hradeckého koupaliště Flošna Jan Konvalinka tu právě skončenou.

Koupaliště Flošna v Hradci Králové.Foto: Deník / Michal Fanta

„Tu letošní předčí jen ta v roce 2014, kdy si k nám našlo cestu sedmdesát tisíc návštěvníků,“ uvedl Jan Konvalinka při pohledu do statistiky, která právě ukončenou plaveckou sezonu na Flošně hodnotí číslem 87 tisíc.

Sauna či vířivka?

To je ve srovnání s dosavadním průměrem zhruba o čtyři tisíce méně. Nižší návštěvnost ovlivnil především chladnější červenec a září.

Od zahájení provozu koupaliště Flošna v roce 2010 se průměrná návštěvnost během letních sezón pohybuje kolem 91 tisíc. Neúprosná statistika tak do hry opět přivála na stůl otázku zastřešení padesátimetrového bazénu. Střechu však nechce ředitelka Správy nemovitostí města (SNHK) Jaroslava Bernhardová nad koupalištěm celoročně. „Chceme ji na zimní sezónu tak, aby bylo koupaliště využívané celoročně,“ dodala ředitelka, která nyní zkoumá trh s bazénovým zastřešením.

„Podle prvotních nástinů se cenové nabídky pohybují od 10 do 50 milionů korun. Já bych se chtěla vejít do té spodní hranice. Kdyby se však cena pohybovala spíše k té vyšší, je na pořadu dne spíše otázka výstavby nového bazénu,“ dodala ředitelka SNHK, která by ještě ráda oživila málo využívanou terasu koupaliště. Podle ní by její návštěvnost jistě zlepšila vířivka či venkovní sauna.