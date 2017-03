Generali nezačne stavět své sídlo naproti Aničce ani letos

Hradec Králové - Už šest let je naproti hradecké vile Anička jen zplanýrovaná parcela po bývalé prvorepublikové vile.

Aničku obklopí dva prosklené objekty.Foto: vizualizace: Generali.cz

Na jejím místě už dávno měla začít stavět své sídlo pojišťovna Generali. Ta si s demolicí domu pospíšila, ale zdaleka se stejnou vehementností se do stavby svého sídla nehrne a takřka každý rok ohlašuje: „Už letos, maximálně příští rok začneme stavět."

Průtahy v jednání

Takové prohlášení dala i v loňském roce, kdy získala stavební povolení. Jeho platnost vyprší na konci letošního roku. A už je jasné, že bude pojišťovna žádat o jeho prodloužení a ani letos stavební práce nezačnou.

Pojišťovna další posun termínu vysvětluje průtahy jednání a změnou vlastníků sousedních pozemků. Část viny hází také na samotné město. „V průběhu uplynulých let jsme mimo jiné museli reagovat na nové požadavky hradeckého magistrátu, které vyplynuly tze znění nového Občanského zákoníku," uvedl tiskový mluvčí pojišťovny Jiří Cívka s dodatkem, že Generali ustoupila od původního plánu rozdělit výstavbu na dvě etapy.

Tedy nejprve postavit budovu na stávajícím zbořeništi a poté další vystavět vedle Aničky.

„Celý tento proces trval několik měsíců. Další čas zabralo přepracování projektové dokumentace," řekl mluvčí Generali a dodal: „Máme platné stavební povolení na polyfunkční objekt naproti Aničce. Na druhý objekt ještě běží územní řízení." Kdy se však začne stavět, Jiří Cívka neodpověděl.

Podle náměstka hradeckého primátora Jindřicha Vedlicha je současná situace nepřijatelná.

Spěch a nic

„Poněkud nás zarmoutilo, že zatím tam žádná budova nestojí. Zástupci Generali nám však sdělili, že upřednostňují obě budovy naráz. Pevně věřím, že tento slib platí a co nejdříve se začne stavět," uvedl Jindřich Vedlich, který doufá, že stavební práce začnou již příští rok.

Náměstkovi také vadí, že Generali kladla ze začátku velký důraz na to, aby byl objekt naproti Aničce co nejdříve stržen. „Tehdy jsme věřili, že když k tomu dojde, začnou stavební práce co nejdříve. Bohužel se tak nestalo. Mrzí mě, že pojišťovna hází některé průtahy na město," řekl Jindřich Vedlich s poukazem na slova Jiřího Cívky o požadavcích magistrátu v rámci Občanského zákoníku. „My jsme jim rozhodně žádné problémy nedělali. Jen jsme dodržovali literu zákona, který v té době procházel obměnou," uvedl Jindřich Vedlich.