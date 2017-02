Hejtman chce kontrolní dny na dálnici D11

Hradec Králové - Téma rezonovalo také na akci Snídaně s hejtmanem, kterou pořádal Deník.

Stavební práce na dálnici D11 u královéhradeckých Kuklen.Foto: Deník/ Michal Fanta

Královéhradecký kraj žádá po ministerstvu dopravy obnovení kontrolních dnů pro stavbu dálnice D11 z Hradce Králové k polským hranicím. Ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) k obnovení kontrolních dnů dopisem vyzval hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Podle něj ve věci stavby dálnice D11 chybí pravidelná komunikace mezi státem a samosprávami, obcím a kraji chybí i informace. O výzvě hejtmana ministrovi informovala mluvčí hejtmanství Martina Götzová. Ministerstvo nicméně uvedlo, že o přípravě stavby informuje standardně.

„Schází zde pravidelná komunikace mezi státem jako investorem stavby a mezi samosprávami, ať už krajskou nebo místními, kterých se stavba dálnice nesmírně dotýká," uvedl hejtman. Připomněl, že poslední společné jednání typu kontrolního dne k D11 se konalo před několika lety. První kontrolní den by měl být svolán co nejdříve, míní hejtman. Kontrolních dnů by se podle něj měli účastnit zástupci ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, hejtmanství, měst a obcí v linii plánované stavby D11. Pozvánku by měli dostávat i poslanci a senátoři zvolení za Královéhradecký kraj.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Zdeňka Neusara je kontrola naplánována na pátek 17. února. Uskuteční se včetně jednání s dotčenými starosty, přijedou ministři financí, dopravy a životního prostředí. Kromě toho ministerstvo dopravy každé dva měsíce posílá vládě materiál o připravovaných stavbách, který je veřejně dostupný, doplnil mluvčí. Kontrolní dny ke stavbě D11 se dělaly od roku 2003 přibližně do roku 2009. Jejich vznik kvůli tehdy se protahující výstavbě dálnice prosadil starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

Stavba dálnice D11 od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové. V roce 2014 stavbaři začali budovat zatím poslední tříkilometrový úsek z Osiček do Hradce, který má být dokončen letos v létě. Koncem letošního roku by ŘSD chtělo zahájit stavbu dalších dvou úseků mezi Hradcem Králové a Smiřicemi a Smiřicemi a Jaroměří. V lednu ministr Ťok v Dobrušce po setkání s polským ministrem infrastruktury a stavebnictví Andrzejem Adamczykem uvedl, že celá dálnice z Hradce až na polské hranice by mohla být dokončena v roce 2025.