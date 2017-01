Hejtman se starosty i senátory o dálnici i spolurpáci univerzit a zaměstnavatelů

Královéhradecko - O budoucnosti výstavby dálnice D11 ve východních Čechách, spolupráci univerzit se zaměstnavateli či o stavu krajské silniční sítě bude ve středu jednat hradecký hejtman Jiří Štěpán se starosty největších měst v Královéhradeckém kraji.

Jiří Štěpán.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Na pozvání redakce Deníků se spolu s východočeskými poslanci a senátory sejdou zástupci Ředitelství silnic a dálnic či vedení hradecké univerzity či tamní fakultní nemocnice. Jednání mohou čtenáři sledovat během středečního dopoledne v on-line reportáži na webu www.hradecky.denik.cz.

Ve středu od 9 do 11 hodin budou diskustovat v Regioncentru Nový pivovar v Hradci Králové o přípravě výstavby či novinkách vyplývajících z čerstvého programového prohlášení krajské vlády například poslanci a starostové Jan Birke či Ivan Adamec, hradecký primátor Zdeněk Fink, jičínský starosta Jan Malý, kostelecký starosta František Kinský, senátor Jaroslav Malý, ředitel hradecké fakultní nemocnice Vladimír Palička či proděkanka hradecké univerzity pro vědu a výzkum Leona Stašová. Do Hradce s aktuálními informacemi k výstavbě hradecké dálnice přijede ředitel pražského závodu Ředitelství silnic a dálnic Tomáš Gross.

Editorial

Česko patří mezi země s vysokou životní úrovní. Nehrozí nám zemětřesení, tsunami, hurikány ani tornáda. Občas ale povodně. Naši současnost poznamenává jedna z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Tu má Královéhradecký kraj ještě nižší než český průměr: zaměstnání u nás lze sehnat snadno, zaměstnance těžko. Na Rychnovsko se musí pracovníci dokonce dovážet. Lidé u nás mají důvod být spokojení. Nejsou.

Dnešní Češi patří podle průzkumů k nejnespokojenějším evropským národům. O to víc tenhle paradox zasvítí v Královéhradeckém kraji. Skvělá bezpečnost, dobré životní prostředí, vysoká šance na to dožít se v relativním zdraví vysokého věku: dlouhodobě podle anket jedno z nejlepších míst pro život. Ale také spousta problémů. Samozřejmě. Ale žádný není z těch, které by se jiných koutů země nebo dokonce světa netýkaly. Nevede se stavět u nás dálnici, jsou problémy kvalitně nebo včas opravit veřejné stavby: náměstí, mosty, nemocnice, silnice.

Za to, jak jsme spokojení si, můžeme sami. To, s čím se spokojíme - smíříme a jak se nám bude žít za několik let, ale ovlivňujeme už nyní. V demokracii k tomu slouží volby a v těch posledních lidé dali mandát současné královéhradecké vládě.

Jak může vedení krajské samosprávy - krajská vláda - přispět k tomu, aby lidé byli spokojenější? Jaké jsou projekty, na které lidé v podhůří Krkonoš, Orlických hor či v hradeckém Polabí čekají? Které by posílily jejich pocit hrdosti, spokojenosti? Má k tomu krajská vláda a hradecký hejtman vůbec nástroje? Jak s tím lze bojovat? I na tyto otázky se bude snažit odpovědět setkání lidí, kteří ovlivňují život v kraji s novým královéhradeckým hejtmanem - tuto středu dopoledne.