Hledají se ředitelé dvou velkých podniků. Řídit budou stovky lidí

Hradec Králové - Dopravní podnik a Technické služby v Hradci Králové hledají nové ředitele. Obě městské organizace patří mezi největší ve městě a dohromady zaměstnávají přes sedm set lidí.

Dopravní podnik shání zaměstnance i mezi ženami. Cílí na ně v kampani.Foto: Deník

Noví ředitelé by měli mít vysokoškolské vzdělání v ekonomickém, technickém nebo dopravním směru a také alespoň pětiletou zkušenost na manažerské pozici. „Obě tyto městské organizace vedli zkušení manažeři a předávají je v solidní kondici. Noví ředitelé by měli na tento stav navázat, ideálně jej ještě zlepšit a navíc přinést nové vize a nápady,“ řekla náměstkyně primátora Romana Lišková.

Kandidáti mohou zasílat přihlášky až do konce září. Stávající ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich po třiceti letech ve funkci odchází do důchodu. Technické služby jsou v rukou zástupce poté, co se bývalý ředitel Jiří Henzel rozhodl změnit obor.

Michaela Střížová